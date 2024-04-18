Tokat’ta şiddetli deprem 2 katlı ev yıkıldı Çevre şehirler teyakkuzda

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yozgat’ta 2 katlı bir ev yıkıldı, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5 ahır etkilendi. Ayrıca deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı, Çorum, Amasya, Kırıkkale, Samsun gibi birçok şehirden de hissedildi. Hasarların olduğu Yozgat ve Tokat’a çevre illerden destek gitti.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

“Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun”

ifadelerine yer verdi.

“YOZGAT’TA 2 KATLI EV YIKILDI, SULUSARAY’DA 5 AHIR HASARLI İHBARLARI ALINDI”

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremden an itibarıyla Yozgat'ta 2 katlı bir ev ile Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alındığını, ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. AFAD,

“Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir. An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız”

sözlerini aktardı.

TOKAT VE YOZGAT’A EKİPLER SEVK EDİLDİ

Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18:11'de meydana gelen deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili bütün kurumlarımız teyakkuz haline geçirildi.

Tokat iline;

Sivas

Erzurum

Samsun

Çorum

Amasya

Yozgat iline;

Ankara

Çankırı

Kayseri

Amasya

Nevşehir

Kırıkkale illerindeki AFAD ekipleri sevk edildi.