Pütürge Belediyesi Meclisi ilk kez toplandı

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük başkanlığında gerçekleşen Meclis toplantısına tüm meclis üyeleri katıldı. İlk meclis toplantısında yeni dönemde görev yapacak meclis başkan vekilleri, meclis kâtipleri, encümen üyeleri ve diğer komisyon üyelerinin seçimleri gerçekleştirildi.

KÂTİPLER VE ÜYELER BELİRLENDİ

Yapılan konuşmaların ardından Belediye Meclis başkan vekilleri, asıl kâtipler ve yedek kâtipler oy birliği ile seçildi. Oylamada birinci başkanvekilliğine Ramazan Timurtaş, ikinci Başkanvekilliğine ise Bayram Karaaslan seçildi. Mustafa Fidan, Sait Murat, Ekrem Karakuş ve Hasan Avşar Meclis kâtip üyeliklerine seçilirken encümen üyeliklerine ise İzzet Çelik ve Mustafa Fidan seçildi. Yine Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Ramazan Timurtaş, Hasan Avşar ve Yalçın Aksu, Bayındırlık ve İmar Komisyon üyeliklerine Ekrem Karakuş, Bayram Karaaslan ve Abuzer Korkut, 2024 Yılı Gelir Gider Denetim Komisyon üyeliklerine Ekrem Karakuş, Hasan Avşar ve Yalçın Aksu seçildi.

Ayrıca mecliste 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Pütürge Belediyesine ait PÜRAŞ İmar İnşaat Gıda Turizm Ziraat San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 2023 yılı gelirinin 22 milyon 144 bin 133,69 TL giderinin ise 21 milyon 439 bin 89 TL olduğunu belirten Sülük, kar oranın ise 705 bin 44 TL olduğunu söyledi.

“7 BİN 670 DEKAR ARAZİ SUYA KAVUŞTURULACAK”

Kubbe Dağı projesinin de revize edilerek 8,8 kilometreye çıkarıldığını aktaran Mikail Sülük, proje yatırım programına teklif edildiğini belirtti. Yine Pütürge merkezde 10 adet sağlık lojmanının projesinin devam ettiğini belirten Sülük,

“Şehir içi otogarı, ticarethaneler ve şehir otoparkı projeleri hazırlanmış ödenek beklenmektedir. 7 bin 670 dekar arazi suya kavuşturulacak. Deregözü Göletini ihalesi yapıldı, 2023 yılında DSİ’ye yer teslimi yapıldı. 2024 yılı içerisinde inşaat çalışmaları başlayacak. Planlanan ve talep edilen baraj ve göletler, Ormaniçi Göleti, Poskıran Göleti, Bakımlı Göleti, Arguça Göleti, Alihan Göleti, Candar Göleti, Nohutlu Göleti, Körme Göleti, Gertan Göleti, Keklik Pınarı Göleti, Şiro Çayı Islah Projesi”

dedi.

Belediyenin borç durumu hakkında da bilgiler veren Sülük, “Belediyemizin 2023 yılından 26 milyon 614 bin 415 TL devir eden borcu bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

YENİ DÖNEM HEDEFLERİ AÇIKLANDI

Pütürge Belediyesi olarak yeni dönem hedeflere ilişkinde konuşan Mikail Sülük, şunları söyledi:

“Bin 60 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde bölünmüş yol, Bisiklet, Yürüyüş ve Koşu yolundan uluşan yeni ilçe girişi yapımına 2024 yılında başlanması planlanıyor. Tepehan, Pazarcık, Bakımlı ve Nohutlu Mahallelerimizde yeni semt sahalarının yapımına 2024 yılında başlanması planlanıyor. 50 Yataklı Devlet Hastanesi projesi, Doğalgaz projesi, Terminal Binası projesi, Hayvan Pazarı projesi, Kültür merkezi projesi, Kütüphane projesi, Yol asfaltlama çalışmaları, Yol genişletme ve Stabilize serme çalışmaları devam ediyor.”

Kaynak: İHLAS HABER AJANSI