Malatya çarşısında yapılar yükseliyor

Yaşanan 6 Şubat depremlerinde Malatya büyük hasar aldı. Çarşısının büyük çoğunluğunu kaybeden şehirde hasar alan binalar yıkılırken çarşı merkezinin ise Emlak Konut tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacağı ve esnafların yerleştirilerek Malatya ticaret hayatının ve sosyal yaşamın yeniden canlandırılacağı bildirildi.

Depremlerin üzerinden 14 aydan fazla bir zaman dilimi geçerken Malatya çarşısında çalışmalar devam ediyor. Yapılan incelemeler sonucunda, zeminin yumuşak olduğuna kanaat getiren uzmanların açıklamalarıyla birlikte, zemin güçlendirme çalışmaları yapıldı. 12 bin kazık çakılarak zemin güçlendirilirken zamanla yapıların da kaba inşaatının yükseldiği görüldü.

560 KONUT GERİ KALAN KISMI İŞ YERİ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda çarşı merkezinin 1 buçuk yıl içerisinde ayağa kaldırılacağını açıklarken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, “Ben inanıyorum bir yıl içerisinde çarşımız ayağa kalkacak. Çarşımız ayağa kalktığında umutlarımız da ayağa kalkacak. Burada 5 bin 265 bağımsız birim inşa ediliyor. Bunun 560 tanesi konut geri kalan kısmı iş yeri olacak” demişti.

YAPILARDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ise, “Malatya'da biz bu inşaatları en kısa zamanda başlattık. Çünkü biliyoruz ki; Malatya'da çarşı ayağa kalkarsa, ticaret canlanırsa, esnaf ayağa kalkarsa, şehrin ışıkları, dükkânların ışıkları yanarsa, evlerin de ışıkları yanacak. Malatya'da biz bu inşaatları en kısa zamanda başlattık. Çünkü biliyoruz ki; Malatya'da çarşı ayağa kalkarsa, ticaret canlanırsa, esnaf ayağa kalkarsa, şehrin ışıkları, dükkânların ışıkları yanarsa, evlerin de ışıkları yanacak” açıklamalarında bulundu.

Havaların ısınmasıyla beraber çarşı merkezinde yoğunluk ve araç trafiği artarken çalışmaların ise devam ettiği görüldü. Yapıların kaba inşaatı Çevre Yolundan ve merkez çevresinden görülebilmesi dikkat çekti.