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18 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

18 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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“55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aziz Özduman’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Battalgazi,                          

76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elife Karaduman’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Yeşilyurt,

45 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Fahrettin Ekici’nin taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,                      

45 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Yusuf Muhan’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ,

94 yaşında vefat eden ve Mahmut Dursun Mahallesi Kale Mezarlığına defnedilen Fatma Dursun’un taziye adresi: Zafer Mahallesi, Battalgazi,

79 yaşında vefat eden ve Hanımınçiftliği Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Kiraz Özbek’in taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Battalgazi,

65 yaşında vefat eden ve Yukarıörüçkü Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Ahmet Yılmaz’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt.”

 

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18 Nis 2024 - 17:24 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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