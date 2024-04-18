18 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aziz Özduman’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Battalgazi,
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elife Karaduman’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Yeşilyurt,
45 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Fahrettin Ekici’nin taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
45 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Yusuf Muhan’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ,
94 yaşında vefat eden ve Mahmut Dursun Mahallesi Kale Mezarlığına defnedilen Fatma Dursun’un taziye adresi: Zafer Mahallesi, Battalgazi,
79 yaşında vefat eden ve Hanımınçiftliği Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Kiraz Özbek’in taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Battalgazi,
65 yaşında vefat eden ve Yukarıörüçkü Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Ahmet Yılmaz’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt.”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.