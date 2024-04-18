Malatya’da tezgâhlarında yerini aldı Fiyatları duyan şok geçiriyor

Yaklaşık bir ay önce tezgâhlara inen can eriğin fiyatı ilk zamanlar olduğu gibi şimdilerde de cep yakmaya devam ediyor. İlk zamanlar kilosu 3 bin 500 lira olan can erik, şimdilerde ise 300 liraya satılıyor. Fiyatlarda ciddi derecede bir düşüş yaşansa da düşen fiyat bile tepki çekmeye devam ediyor.

“Vatandaşlar ilk zamanlar fiyatı duyunca şok geçirdiler” diyen Hanifi Güncü, can eriğin özellikle hamile kadınlar ve hastalar tarafından tercih edildiğine vurgu yaptı ve ilerleyen günlerde fiyatların daha da düşüş göstereceğini söyledi.

“ŞU AN KİLOSU 300 LİRA”

İlk zamanlara kıyasla erik fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandığını söyleyen esnaf Hanifi Güncü, “Can erik ilk çıktığı zamanlar kilosu 3 bin 500 TL’ydi. Şu an kilosu 300 lira, büyük bir düşüş yaşandı. Ancak 20 güne kadar kilosunun 20-25 liraya kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Yerlisi çıktıktan sonra ister istemez fiyatlar düşecektir” şeklinde konuştu.

“FİYATI DUYUNCA ŞOK GEÇİRDİLER”

Can eriğin fiyatını duyan vatandaşların büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren esnaf Güncü, “Vatandaşlar ilk zamanlar fiyatı duyunca şok geçirdiler. Şaşırıyorlar ama yine de alan oluyordu, hastası olanlar ve hamile kadınlar alıyorlar. İlk zamanlar çok büyük tepkiler alıyorduk, fiyatı 300 liraya düştü ama yine de aynı tepkileri alıyoruz. Can erikler Adana ve Mersin’den geliyor, halde 280’e alıyoruz 300 liraya satıyoruz. 20 lira gibi bir kârımız oluyor” ifadelerine yer verdi.

“HALİYLE BİZ DE ÜZÜLÜYORUZ”

Erikte fırsatçılık olmadığına dikkat çeken Güncü, “Can erikte fırsatçılık olmaz çünkü bu mevsimde yetişmesi ve gelmesi biraz sıkıntı. Ondan dolayı erikte fırsatçılık olmaz. Fiyat artışının nedeni yokluktan. Ama en fazla 20 güne yerlisi çıkar ve fiyat düşer. Özellikle hamile kadınlar veya eşleri soruyor, fiyatını yüksek bulunca alamıyorlar haliyle bizde üzülüyoruz. ‘Keşke elimizde olsa da bedava versek’ diyoruz ama sonuçta biz de para ile alıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.