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Altay’ın konuğu Manisa FK

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Altay, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yarın Manisa FK’yı konuk edecek.

Altay’ın konuğu Manisa FK mask
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Altay, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yarın Manisa FK’yı konuk edecek.

Altay’ın konuğu Manisa FK

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Altay, yarın Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde 6 haftadır kazanamayan Altay, 15 puanla 17. sırada yer alırken, düşme hattından uzaklaşıp rahat nefes almak isteyen Manisa FK ise 14. basamakta bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek moral bulmayı hedeflerken, konuk ekip ise bu karşılaşmayı hatasız geçip alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Öte yandan iki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Manisa FK 3-0'lık skorla kazanan taraf oldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol 1. Lig, altay, Manisa FK, son dakika

18 Nis 2024 - 17:02 - Spor

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