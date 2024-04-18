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Beşiktaş'ın konuğu MKE Ankaragücü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda takımın başında Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe olacak.

Beşiktaş'ın konuğu MKE Ankaragücü mask
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, yarın 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Geride kalan 32 haftada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 48 puanla 4. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise 8 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyetle topladığı 37 puanla 13. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın konuğu MKE Ankaragücü

TAKIM SERDAR TOPRAKTEPE'YE EMANET

Geçtiğimiz hafta iç sahada alınan 1-1'lik Samsunspor beraberliğinin ardından Beşiktaş'ta Portekizli teknik adam Fernando Santos'la yollar ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından Ankaragücü maçında siyah-beyazlı takım, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'ye emanet olacak. Kartal, bu sezon 3 müsabakaya yine Topraktepe yönetiminde çıkmış ve 1 mağlubiyet, 2 galibiyet elde etmişti.

5 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Siyah-beyazlılar, ligde 5 maçtır 3 puana hasret durumda. Söz konusu süreçte sırasıyla Galatasaray'a 1-0, Gaziantep FK'ya 2-0 ve Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, Başakşehir ile Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı.

Kara Kartal, son galibiyetini 27. haftada İstanbulspor'a karşı 2-0'lık skorla almıştı.

SAKATLARIN SON DURUMU

Siyah-beyazlı takımda Semih Kılıçsoy ve Mert Günok sakatlıklarından dolayı MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek. Bir süredir sakatlıkları sebebiyle Salih Uçan, Onur Bulut, Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku'nun durumları ise son kontrollerin ardından belli olacak.

4 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 Nis 2024 - 16:58 - Spor

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