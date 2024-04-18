Kayserispor’un 34 ve 35. Hafta maç programı belli oldu

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor’un 34 ve 35. haftalarda oynayacağı Pendikspor ve Fatih Karagümrük maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Sarı kırmızılılar 2 haftalık dilimde 1 kez Cumartesi ve 1 kez Pazar günü oynayacak. Kayserispor 2 haftalık dilimde 1 kez iç sahada 1 kez de dış sahada oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 2 haftalık müsabaka trafiği ise şu şekilde:
34.Hafta
Pendikspor-Kayserispor
28 Nisan 2024 Cumartesi / 16.00
Pendik Stadyumu
35.Hafta
Kayserispor-Fatih Karagümrük
04 Mayıs 2024 Pazar / 19.00
RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.