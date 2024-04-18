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Kayserispor’un 34 ve 35. Hafta maç programı belli oldu

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un 2 haftalık maç programı belli oldu.

Kayserispor’un 34 ve 35. Hafta maç programı belli oldu mask
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor’un 34 ve 35. haftalarda oynayacağı Pendikspor ve Fatih Karagümrük maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Sarı kırmızılılar 2 haftalık dilimde 1 kez Cumartesi ve 1 kez Pazar günü oynayacak. Kayserispor 2 haftalık dilimde 1 kez iç sahada 1 kez de dış sahada oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 2 haftalık müsabaka trafiği ise şu şekilde:

Kayserispor’un 34 ve 35. Hafta maç programı belli oldu

34.Hafta

Pendikspor-Kayserispor

28 Nisan 2024 Cumartesi / 16.00

Pendik Stadyumu

35.Hafta

Kayserispor-Fatih Karagümrük

04 Mayıs 2024 Pazar / 19.00

RHG Enertürk Enerji Stadyumu

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Süper Lig, fatih karagümrük, Pendikspor, son dakika, Türkiye

18 Nis 2024 - 16:56 - Spor

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