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Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

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Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor mask
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Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, çıkış koşuları, şut çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Kırmızı-beyazlılar, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Fenerbahçe, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 Nis 2024 - 16:53 - Spor

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