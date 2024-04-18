- Ekonomi

Tavuk eti üretiminde azalma

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Bir önceki ay 203 bin 64 ton olan tavuk eti üretimi Şubat ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 201 bin 680 ton oldu.

Tavuk eti üretiminde azalma mask
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 201 bin 680 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,73 milyar adet olarak gerçekleşti.

Tavuk eti üretiminde azalma

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,3 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 13,1 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 14,6 arttı, hindi eti üretimi yüzde 31,2 arttı. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,4 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 10,1 arttı, hindi eti üretimi yüzde 32,2 arttı.

Bir önceki ay 203 bin 64 ton olan tavuk eti üretimi Şubat ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 201 bin 680 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 838 milyon 422 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Şubat ayında yüzde 5,7 oranında azalarak 1 milyar 733 milyon 464 bin adet oldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 Nis 2024 - 16:49 - Ekonomi

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