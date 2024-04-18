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Malatya'da inek kurtarma operasyonu! Kuyuya düştü bakın nasıl kurtarıldı!

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Kemerköprü Küme Evleri bölgesinde bir evin bahçesinde bulunan kuyuya düşen bir inek, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Malatya'da inek kurtarma operasyonu! Kuyuya düştü bakın nasıl kurtarıldı! malatya haber mask
Malatya'da inek kurtarma operasyonu! Kuyuya düştü bakın nasıl kurtarıldı! malatya haber
Malatya'da inek kurtarma operasyonu! Kuyuya düştü bakın nasıl kurtarıldı! malatya haber
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Kemerköprü Küme Evleri bölgesinde bir evin bahçesinde bulunan kuyuya düşen bir inek, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Malatya'da inek kurtarma operasyonu! Kuyuya düştü bakın nasıl kurtarıldı!

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, hızla hareket ederek mahsur kalmış ineği kurtarmak için çalışmalara başladılar.

Malatya'da inek kurtarma operasyonu! Kuyuya düştü bakın nasıl kurtarıldı!

Kuyunun derinliği ve inek için oluşturduğu tehlike nedeniyle ekipler, özenle hareket ederek kurtarma operasyonunu gerçekleştirdi. Kısa sürede başarılı bir şekilde tamamlanan operasyon sonucunda, mahsur kalan inek güvenli bir şekilde kuyudan çıkarıldı.

Malatya'da inek kurtarma operasyonu! Kuyuya düştü bakın nasıl kurtarıldı!

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde ineğin kurtarıldığını ve herhangi bir yaralanma olmadan sağ salim çıkarıldığını ifade ettiler. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise olayın ardından normal faaliyetlerine devam ettiler.

Malatya'da inek kurtarma operasyonu! Kuyuya düştü bakın nasıl kurtarıldı!
 

Kaynak: Haber Merkezi

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18 Nis 2024 - 16:43 Malatya- Gündem

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