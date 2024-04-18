18 Nis 2024 - 15:05 - Gündem

Malatya’da el değiştiren belediyede tabela değişikliği

Doğanşehir’de 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Vahap Küçük belediye başkanı oldu. Vahap Küçük’ün vefatının ardından Belediye Başkanlığı Durali Zelyurt’a devredildi. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde ise vatandaşlar oyunu Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) aday olan Mehmet Bayram’dan yana kullandı.