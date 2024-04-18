Malatya’da el değiştiren belediyede tabela değişikliği

Doğanşehir’de 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Vahap Küçük belediye başkanı oldu. Vahap Küçük’ün vefatının ardından Belediye Başkanlığı Durali Zelyurt’a devredildi. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde ise vatandaşlar oyunu Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) aday olan Mehmet Bayram’dan yana kullandı.
31 Mart seçimlerinden sonra görevi devir alan Mehmet Bayram’ın talimatıyla Doğanşehir Belediye tabelasına Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan T.C. ibaresi eklendi.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Cumhuriyet Halk Partisi’nden Doğanşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Bayram, belediye binasında bulunan tabelaya Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan T.C. ibaresi eklenmesi yönünde talimat verdi.
Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram’ın talimatı ile Doğanşehir Belediye binasının girişindeki “Doğanşehir Belediyesi” yazısına ilaveten Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan T.C. ibaresi eklendi.
Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.