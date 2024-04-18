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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 34. ve 35. hafta müsabakalarının programlarını açıkladı. Buna göre 34. haftadaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu mask
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Trendyol Süper Lig'de 34. ve 35. hafta maçlarının programları duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 34. haftada Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşma 27 Nisan Cumartesi günü 19.00'da yapılacak.

Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar ise aynı gün ve saatlerde oynatılacak.

Trendyol Süper Lig 34. ve 35. hafta programları şöyle:

34. hafta

26 Nisan Cuma

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

27 Nisan Cumartesi

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor

16.00 Sivasspor - Konyaspor

19.00 Hatayspor - RAMS Başakşehir

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

28 Nisan Pazar

16.00 Pendikspor - Kayserispor

16.00 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor

19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

29 Nisan Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor

35. hafta

3 Mayıs Cuma

20.00 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

4 Mayıs Cumartesi

16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük

19.00 Samsunspor - Trabzonspor

5 Mayıs Pazar

16.00 RAMS Başakşehir - Kasımpaşa

19.00 Gaziantep FK - Hatayspor

19.00 Galatasaray - Sivasspor

6 Mayıs Pazartesi

20.00 Antalyspor - Pendikspor

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 Nis 2024 - 15:55 - Spor

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