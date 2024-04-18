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Trendyol 1. Lig'de 32. haftanın programı açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 32. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de 32. haftanın programı açıklandı mask
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Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarının programı duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, mücadelelerin tamamı 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren karşılaşmalar aynı gün ve saatlerde yapılacak.

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta programı şu şekilde:

Göztepe - Gençlerbirliği

Giresunspor - Sakaryaspor

Ankara Keçiörengücü - Ümraniyespor

Tuzlaspor - Bodrum FK

Erzurumspor FK - Çorum FK

Kocaelispor - Bandırmaspor

Şanlıurfaspor - Eyüpspor

Boluspor - Altay

Adanaspor - Manisa FK

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 Nis 2024 - 15:54 - Spor

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