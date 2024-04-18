Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın, 20 Nisan Cumartesi, 21 Nisan Pazar ve 22 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da haftanın hakemlerini duyurdu.
Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
20 Nisan Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor: Murat Erdoğan
19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Çağdaş Altay
21 Nisan Pazar
13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
22 Nisan Pazartesi
20.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.