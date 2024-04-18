Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın, 20 Nisan Cumartesi, 21 Nisan Pazar ve 22 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da haftanın hakemlerini duyurdu.

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

20 Nisan Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Samsunspor - Adana Demirspor: Murat Erdoğan

19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Çağdaş Altay

21 Nisan Pazar

13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

19.00 Antalyaspor - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

22 Nisan Pazartesi

20.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı