Malatya'da depremde yıkılan Derme İlkokulu ile ilgili yeni karar! Bu arada yeni beş konaklar kararı da açıklandı

Kurulun aldığı karara göre, Derme İlkokulu Giriş Kapısı, bölgenin tarihî ve kültürel mirasının önemli bir parçası olarak kabul edilerek koruma altına alındı. Bu karar, bölgedeki kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Derme İlkokulu Giriş Kapısı'nın koruma alanı ilan edilmesiyle birlikte, yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurul'dan izin alınması gerekecek. Böylelikle, bölgedeki tarihî ve kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olacak.

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun bu önemli kararı, bölge halkı ve kültür mirasıyla ilgilenen herkes tarafından memnuniyetle karşılanmakta.

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NDAN ÖNEMLİ KARAR KORUMA ALANLARI BELİRLENDİ

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Malatya İli, Battalgazi İlçesi'nde bulunan Cevherizade, Saray, İzzetiye ve Dernek mahallelerinde yapılacak olan imar planı çalışması için önemli bir karar aldı. Kurul, 28.02.2024 tarihinde yapılan incelemenin ardından, korunması gereken taşınmaz kültür varlıklarının bulunduğu alanlarda koruma alanlarının belirlenmesi, sayısallaştırılması ve güncellenmesi yönünde kararlarını açıkladı.

Belirlenen koruma alanları arasında, tescilli yapılar ve koruma altına alınması gereken kültürel miraslar bulunuyor.

Bu kapsamda Beş Konaklar, Lütfiye Yücebilgin Evi, Dural Evi, Mehmet Perk Evi, Bülent Yücel Evi ve Müştemilatı gibi önemli yapıların koruma alanları belirlendi ve güncellendi.

Kurul ayrıca, yapılan her türlü uygulama öncesinde izin alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, tapu kayıtlarında kültür varlığına ilişkin işlemlerin yapılması ve tapu kayıt örneklerinin güncellenmesi de kararlar arasında yer alıyor.

Bu kararlar, kültürel mirasın korunması ve bölgenin planlama süreçlerinin yönetilmesi açısından büyük önem taşıyor. Kurulun aldığı bu kararlar, gelecek nesillere aktarılacak olan tarihi ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacak.

2 NİSAN 2024 TARİHİNDE BUSABAHMALATYA.COM’A KONUŞAN VATANDAŞLAR NE İSTEMİŞTİ?

2 Nisan 2024 tarihinde busabah gazetesi ve busabahmalatya.com’da yayınlana haberde vatandaş Derme İlköğretim Okulu Kapısı'nın hızlı bir şekilde restore edilerek tarihi dokusuna uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesini talep etmişti.

“Asrın felaketi”yle birlikte hasar alarak, aylar önce yıkılan Derme İmam Hatip Ortaokulu’ndan geriye sadece “Derme İlköğretim Okulu” kapısı kaldı. 13. yy.’ da inşa edilen Çingene Han’ın giriş kapısına ait taşların getirilerek 1907 yılında şu an ki yerine inşası edilen kapı restore edilmeyi beklerken, vatandaşlar bu kapının bir an önce onarılıp, açık alan müzesi olarak halka hizmet etmesini istiyorlar.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle yerle bir olan Malatya’nın tarihi okulları arasında bulunan Battalgazi-Derme İmam Hatip Ortaokulu’nun enkazının tamamen kaldırılmasının ardından aylar geçse de boş olan yeri hala yürekleri burkuyor. Binlerce Malatyalının okutup yetiştiren bu okuldan sadece geriye anılar kalırken, bir de Derme İlköğretimin Kapısı kaldı.

Vatandaşların depremlerden geriye kalan bu tarihi kapının ne olacağını merak ediyor. Vatandaşlar, bu kapının aslına uygun bir şekilde yapılıp, açık alan müzesi haline getirilmesini istiyorlar. Vatandaşlardan Ahmet Sivritepe, depremlerle birlikte Derme İmam Hatip Ortaokulu’nun yıkıldığını anımsatarak, geriye sadece tarihi bu kapının kaldığını dile getirdi.

“GERİYE SADECE BU TARİH KOKAN KAPI KALDI”

Kapının restore edilmesini talep eden Sivritepe,

“Okuldan sadece bu tarihi yapı kaldı. Derme İmam Hatip Ortaokulu yıkılıp, enkazı kaldırılınca alan boşaldı. Bütün anılar o okulun enkazlarıyla birlikte gitti. Geriye sadece bu tarih kokan kapı kaldı. Ortada çok çirkin görünüyor. Galiba bununla Vakıflar Bölge Müdürlüğü ilgilenecek. Bir an önce restore edilmeli ve mutlaka etrafının çevrilip, bir açık alan müzesi yapılmalı. Eğer böyle kaderine terk edilirse bütün taşları durdukça darmadağın olur. Yetkililer buna bir an önce kulak vermeliler”

şeklinde konuştu.

SADECE DERME İLKÖĞRETİM OKULU KAPISI KALDI

Peki, binlerce Malatyalıyı yetiştiren Derme İmam Hatip Ortaokulu ne zaman inşa edildi?

1907 yılında yapımına başlanıp 1908 yılında "Kızlar İlkokulu" adı altında eğitim öğretime başlayan okulumuz Cumhuriyetin ilanından sonra kız ve erkek öğrenci karma olarak öğretime devam etmiştir. 1927 yılında "Yeniyol İlkokulu" adını almıştır. 1935 yılında "İnönü İlkokulu" adını almış bu tarihten sonra Malatya'daki yalnız trahomlu (göz hastalığı olan) öğrenciler öğrenim görmüştür. 1945 yılında "Derme İlkokulu" adını almıştır. 1976 yılında iki katlı olan ahşap bina yıkılarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şimdiki bina yaptırılmıştır. 1977-1978 eğitim öğretim yılında yeni binada öğretime başlanmıştır. 2021 yılında "Derme İmam Hatip Ortaokulu" olarak öğretime devam etmiştir. 6 Şubat depremlerine ağır hasar alarak yenik düşen bu tarihi okul, itinalı bir şekilde yıkılarak, enkazı kaldırıldı. Şimdi okuldan geriye boş bir alan ve Derme İlköğretim Okulu Kapısı kaldı.

Şimdilerde vatandaşların kapının restore edilip, açık alan müzesi haline getirilmesini istediği Derme İlköğretim Okulu Kapısı’nın ne zaman restore edileceği bilinmezken, vatandaşların bu talebinin yerine getirilip getirilmeyeceği de merak ediliyor.

TAMAMEN KESME TAŞ MALZEMELİDİR

Depremlerden sonra ayakta kalan bu tarihi kapının tarihçesi ise şöyle:

“Eski Malatya da bulunan ve 13. yy.’ da inşa edilen Çingene Han’ın giriş kapısına ait taşların getirilerek 1907 yılında şu an ki yerine inşası gerçekleşmiş (Aytaç, 2013, s. 27). olup kapı 4,50 x 4 m ölçülerinde ve tamamen kesme taş malzemelidir. Kapının yanları burç şeklinde dışa doğru taşırılmıştır. Kapı açıklığının iç yan duvarları kapının üst tarafına doğru sütun başı şeklinde çıkıntılar yapılarak oluşturulmuştur. Kapı açıklığının üzeri ise kemerle örtülmüştür. Kemerin üst kısmında bordür halinde süsleme yapılmış, kemerin üzeri ise tonozumsu bir şekilde kapatılmıştır.”

İŞTE RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANAN O KARAR METNİ:

İşte resmî gazetede yayımlanan o karar metni:

Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Cevherizade, Saray, İzzetiye ve Dernek mahallerinde yapılacak olan imar planı çalışmasına yönelik kurum görüşünün istendiği Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit Planlama Daire Başkanlığı'nın 29.01.2024 tarih ve E- 4712311 sayılı yazısı ve ekleri, imar planı alanında korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının bulunuyor olması nedeni ile korunma alanı bulunmayan/sayısal olmayan kültür varlıklarının korunma alanlarının belirlenmesi/sayısallaştırılması/güncellenmesinin değerlendirilmesi içeren Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 28.02.2024 tarih ve 2569383 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi, belgeler ve öneri koruma alanları incelendi.

Yapılan görüşme sonucunda; Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi, 92 ada 12- 13-14-15-68 nolu parsellerde yer alan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 30.05.1985 tarih ve 1061 sayılı kararı ile tescil edilen, Kurulumuzun 29.03.2023 tarih ve 7907 sayılı kararı ile 2'nci grup yapı ve koruma alanı belirlenen Beş Konaklar' in; Saray Mahallesi, 92 ada 8 parselde yer alan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 13.01.1978 tarih ve A-309 sayılı kararı ile tescil edilen, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.03.2010 tarih ve 1681 sayılı kararı ile koruma alanı belirlenen, Kurulumuzun 28.04.2023 tarih ve 7960 sayılı kararı ile 2. grup yapı olarak belirlenen Lütfiye Yücebilgin Evi' nin, Saray Mahallesi, 124 ada 48 parselde yer alan, Kurulumuzun 20.09.2019 tarih ve 5614 sayılı karar ile 2. grup yapı ve koruma alanı belirlenen Dural Evi'nin, Derne tarih ve 5614 sayılı karar ile 2. grup yapı ve koruma alanı belirlenen Dural Evi'nin, Dernek Mahallesi, 421 ada 150 parselde yer alan, Kurulumuzun 02.06.2012 tarih ve 338 sayılı kararı ile tescil edilen ve 2. grup yapı olarak belirlenen Mehmet Perk Evi'nin, Dernek Mahallesi, 421 ada 166 parselde yer alan, Kurulumuzun 02.06.2012 tarih ve 338 sayılı kararı ile 2. grup yapı olarak belirlenen Bülent Yücel Evi ve Müştemilatı 'nın, Dernek Mahallesi, 127 ada 91 (Eski 103) parselde yer alan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 19.09.1976 tarih ve A-128 sayılı kararı ile tescil edilen Derme İlkokul Giriş Kapısı'nın, Dernek Mahallesi, 12 ada 26-27-29-30-31-32-48 nolu parsellerde yer alan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 13.01.1978 tarih ve A-904 sayılı kararı ile tescil edilen konutların koruma alanlarının; kararımız eki 1/500, 1/1000 ve 1/2000 ölçekli haritalarda gösterildiği şekilde belirlenmesine/ güncellenmesine/ sayısallaştırılmasına; korunma alanında yapılacak her türlü uygulama (imar uygulaması, yeni yapılanma, yıkım, onarım vb. gibi) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda Dernek Mahallesi 12/26, 12/48, 12/29, 12/30, 12/31, 12/32 nolu parsellerde yer alan konutların yapı gruplarının 2'nci Grup Yapı; 107 ada, 91 parselde yer alan Derme İlkokulu Giriş Kapısı' nın yapı grubunun 1'nci Grup Yapı olarak belirlenmesine;

İlgili tapu Müdürlüğünce 2863 Sayılı Kanun'un 7'inci maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik" gereğince; kararımız eki liste 1 ve 2 de belirtilen kültür varlığı şerhi belirtme/düzeltme/terkin işlemlerinin yapılarak tapu kayıt örneklerinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;

Tapulanma harici alanında bulunan korunma alanlarında kültür varlığı şerhi yapılamadığından 13.03.2012 tarihli ve 8232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmeliğinin" Tescil İşlemlerine ilişkin 8.maddesinin (d ve e) bentleri gereğince korunma alanlarının bulunduğu tapula harici alanlarda yapılacak yeni bir sınırlandırma ve parsel ihdasında Kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi.”