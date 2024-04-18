TARSİM işlevini yerine getirmiyor mu?

Yeşilyurt ilçesi başta olmak üzere Malatya’nın bazı bölgelerinde zirai don olayı yaşandığını ileri süren Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, TARSİM’in don olayını, stres olarak açıkladığını kaydetti. TARSİM’in Malatya’da görevini yerine getirmediğine iddia eden Solmaz, “TARSİM’de bir düzenlemeye gidilmeli. Artık bir şeyler yapılması lazım. Sigorta iyi amaçla, iyi niyetle kurulmuş bir kurum. Şu anda Malatya'da çiftçilerden aldığımız bilgilere göre TARSİM işlevini yerine getirmiyor” dedi.

Solmaz, “Biz TARSİM'i karşımıza almak istemiyoruz, işlevini tam anlamıyla yerine getirirse çiftçi lehine olan bir kuruluş. Ama şu anda işlevini yerine getirmiyor. Madem bu kadar sıkıntı yaşıyorsunuz Malatya'da bir AR-GE çalışması yapın” dedi.

Malatya’nın çiftçi temsilcileri gün geçmiyor ki, Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) aleyhine bir açıklama yapmasın. Malatya’da zirai don olayı olduğunu açıklayanve zirai dondaki hasarı TARSİM’in kabul etmediğini açıklayan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, TARSİM’in bu tutumuna tepki gösterdi. Önemli değerlendirmeler yapan Solmaz, BUSABAH Medya’ya konuştu.

Kuyulu ve Cafana bölgelerinde TARSİM ile ilgili sık sık şikayet aldıklarını söyleyen Doğan Solmaz, çiftçilerin mağdur durumda olduğunun altını çizdi.

“TARSİM BUNU KABUL ETMİYOR”

Sigorta maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çeken Solmaz,

“Don olduğu halde TARSİM bu donun zararlarını çiftçiye ödemiyor. Özellikle Kuyulu ve Cafana gibi yerlerden bize devamlı şikayet gelmektedir. Hatta biz bilirkişi tarafından da rapor aldık. Hadisenin don olduğu onaylandı ancak TARSİM stres diyerek çiftçileri kandırıp çiftçilerimizin zararlarını karşılamıyorlar. Daha sonra ‘Niye çiftçi sigorta yapmıyor?’ diye bizi şikayet ediyorlar. Sen çiftçinin hakkı vermezsen elbette ki çiftçi sigorta yapmaktan kaçınır. Zaten sigorta maliyeti aşırı derecede yüksek. Gelirlerini zorlayarak sigorta yaptıran kişileri de mağdur etmenin bir anlamı yok. Şu anda çiftçilerimiz tamamen mağdur durumuna düşmektedir. Malatya genelinde olduğu gibi Yeşilyurt bölgesinde de don oldu. Bize gelen numuneleri, yetkili teknik elemanlara gösterdiğimizde bunun don olduğunu söylediler. Ama TARSİM bunu kabul etmiyor”

şeklinde konuştu.

“TARSİM’DE BİR DÜZENLEMEYE GİDİLMELİ”

İşlevini tam anlamıyla yerine getirdiği takdirde TARSİM’in çiftçi lehine olan bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Solmaz,

“Artık TARSİM, eksperlerine para kazandırmak ve kendi parasını düşünmekten başka öteye gitmiyor. Bugün devletin tarıma ve çiftçiye destek olsun diye yüzde 3’te 2’sini yani 60 liranın 40 lirasını devlet karşılığı demektir. Devletin karşıladığını çiftçimize verse bu kadar sıkıntımız olmaz. Çiftçiye don olarak yaptırdığı sigortadan ücret ödemek istemiyorlar. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Biz TARSİM'i karşımıza almak istemiyoruz, işlevini tam anlamıyla yerine getirirse çiftçi lehine olan bir kuruluş. Ama şu anda işlevini yerine getirmiyor. Madem bu kadar sıkıntı yaşıyorsunuz Malatya'da bir AR-GE çalışması yapın. Çiftçiyi düşünüyorsanız, don alanlarını tespit edip, ağaçları stresten kurtaracak bir araştırma yapın. Bu şekilde çiftçiyi bu dertten kurtarın. Hem devlet hem de çiftçimiz zarar görüyor. TARSİM’de bir düzenlemeye gidilmeli. Artık bir şeyler yapılması lazım. Sigorta iyi amaçla, iyi niyetle kurulmuş bir kurum. Şu anda Malatya'da çiftçilerden aldığımız bilgilere göre TARSİM işlevini yerine getirmiyor”

ifadelerine yer verdi.

“ÇİFTÇİ KENDİ KURULUŞLARINA SAHİP ÇIKMIYOR”

Yetkililerden beklentilerini sıralayan Solmaz,

“TARSİM’in çiftçi temsilcileri ile sorunları etraflıca konuşup bu sorunların çözüme bağlanması lazım. Bunun zamanı geldi de geçti. İlk TARSİM açıklandığı zaman Malatya, Türkiye'de rekor kırmıştı. Şimdi Türkiye'de belki de en az sigorta yaptıran illerin arasına girdik. Bu da TARSİM’in suçu. Biz bir aradayız aylık koordinasyon toplantılarımızı yapıyoruz. Sıkıntılarımızı genel merkeze bildiriyoruz. Genel merkezde her ay basın toplantısında Sayın Şemsi Bayraktar açıklıyor. Çiftçi kendi kuruluşlarına sahip çıkmıyor. Mesela çiftçi internet ortamında ÇKS yapıyor. Odaya uğramak istemiyor. Sıkıntıya düştüğü zamanda odayı arıyor. Kendi kuruluşlarına sahip çıkmayan çiftçi kendisinin de yok olmasına sebeptir. Bugün tüm sorunları kamuoyuna açıklayan çiftçi temsilcileridir. Ancak çiftçilerimiz bu kuruluşlarının açıklamalarını takip etmiyorlar. Genel Başkanımızın aylık olarak televizyonda verdiği açıklamaları hiç kimse takip etmiyor. Ondan sonra da ziraat odaları ne işe yarıyor diyorlar”

açıklamasında bulundu.