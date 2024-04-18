Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Şehit Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajda Gök, şunları kaydetti:

“Dönemin zor ve çetin şartlarına rağmen gece gündüz demeden ülkesi ve memleketi için çalışmış, hiçbir tehdide boyun eğmemiş bir siyasetçi ve devlet adamıydı. Tüm bunlara rağmen batılın karşısında, Hakk’ı savunmuş; hak bildiği hiçbir şeyin mukaddesatına da tek söz ettirmemiştir.

17 Nisan 1978 yılında Malatya’da en kanlı saldırılardan biri gerçekleştirildi ve hainler tarafından evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonrasında gelini ve iki torunuyla birlikte Eski Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımız Hamit Fendoğlu şehadete erdi. Bu kaybın üzerinden 46 sene geçmiş olsa da acıları ilk günkü kadar taze. Onları toprağa verdiğimiz gün sanki bugünmüş gibi kederleniyor, hüzün ile katmerlenen acımızı yüreğimizde dizginlemeye çalışıyor, kinimizi ilk günkü kadar diri tutuyoruz.

“HAMİDO, ŞEHADETİ İLE İÇİMİZDE DERİN BİR YARA AÇMIŞTIR”

Merhum Şehidimiz Hamit Fendoğlu; tüm mazlumların duasını almış biriydi. Ömrü boyunca doğru bildiği yoldan asla ayrılmamış; bu uğurda sürgün yemiş ve çok işkence görmüştü. Dönemin zor ve çetin şartlarına rağmen gece gündüz demeden ülkesi ve memleketi için çalışmış, hiçbir tehdide boyun eğmemiş bir siyasetçi ve devlet adamıydı. Tüm bunlara rağmen batılın karşısında, Hakk’ı savunmuş; hak bildiği hiçbir şeyin mukaddesatına da tek söz ettirmemiştir. Batılın hile ve tuzaklarına rağmen ihanetlerine ve nifaklarına rağmen sözünün doğruluğu ve haklılığı ile tüm hemşehrilerimizin ve hatta tüm Türk halkının gönlünde taht kuran Hamido, şehadeti ile içimizde derin bir yara açmıştır.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle Şehit Hamit Fendoğlu’na, gelini Hanife Hanım’a, torunları Selim Bozkurt ve Mehmet Kürşat’a Allah’tan rahmet; tüm sevenlerine ve kederli ailelerine sabır ve dayanma gücü diliyorum. Malatya’mızın başı sağ olsun.”

Kaynak: BÜLTEN