Bu hafta BİM’de yok yok Çocuklara hediyeler elektrikli bisiklet ve drone geliyor

19 Nisan 2024 BİM Aktüel indirim kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM’e bu hafta sonu hangi ürünler geliyor? Sizler için fırsat ürünü olarak sunulan ve bu hafta sonu BİM marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta BİM marketlerde neler satışa sunulacak.
19 Nisan 2024 itibariyle BİM marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:
“Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet 39 bin 999 lira,
Senna 65' Frameless Ultra HD TV 17 bin 499 lira,
TCL 55' 4K Ultra HD TV 18 bin 999 lira,
LG 50' Ultra HD Smart TV 17 bin 499 lira,
TCL 43' Smart TV 8 bin 999 lira,
Dijitsu DB100 Tezgâh Altı Buzdolabı 4 bin 299 lira,
Polosmart PGM20 Oyuncu Klavyesi 299 lira,
Polosmart PGM24 Mouse + Mouse Pad 159 lira,
Polosmart PGM18 Gaming Kulaklık 449 lira,
Polosmart PGM21 Işıklı Mouse Pad 299 lira,
Polosmart PGM26 RGB Işıklı Mouse Pad 199 lira,
Fakir Range Türk Kahve Makinesi 899 lira,
Polosmart PSC46 Tıraş Makinesi 349 lira,
Polosmart MP17 Akım Korumalı Priz 279 lira,
Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2 bin 599 lira,
Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2 bin 499 lira,
Corby Drones CX026 Smart Drone 1.199 lira,
Rookie Işıklı Mini Scooter 599 lira,
Dynamic Ahşap Kaykay 399 lira,
Polosmart FS78 Çocuk Kulaklığı 249 lira,
Polosmart PSM122 Tablet Telefon Tutacağı 99 lira,
Universal Basketbol Topu 239 lira,
Piccolo Mondi Dartboard Set 239 lira,
MGS Top Atan Oyuncak 249 lira.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.