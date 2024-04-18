18 Nis 2024 - 13:36 - Gündem

Bu hafta BİM’de yok yok Çocuklara hediyeler elektrikli bisiklet ve drone geliyor

19 Nisan 2024 BİM Aktüel indirim kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM’e bu hafta sonu hangi ürünler geliyor? Sizler için fırsat ürünü olarak sunulan ve bu hafta sonu BİM marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta BİM marketlerde neler satışa sunulacak.