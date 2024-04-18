18 Nis 2024 - 12:13- Gündem G:

Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak bir fırsat daha! Daimî işçi alımı yapacak!

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Geçtiğimiz haftalarda Orman Genel Müdürlüğü tarafından personel alım fırsatına bir yenisi daha eklendi. Orman Genel Müdürlüğünce yayınlanan ilana göre genel müdürlükte istihdam edilmek üzere daimî işçi alımı yapılacağının müjdesi verildi. Detaylar haberimizde…

Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak bir fırsat daha! Daimî işçi alımı yapacak! mask
Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak bir fırsat daha! Daimî işçi alımı yapacak!Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak bir fırsat daha! Daimî işç
Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak bir fırsat daha! Daimî işçi alımı yapacak!
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Orman Genel Müdürlüğünce, Genel Merkezde istihdam edilmek üzere daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Kaç kişi alınacak? Başvuru koşulları ve diğer tüm merak edilenler haberimizde.

Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak bir fırsat daha! Daimî işçi alımı yapacak!

Orman Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 30 adet engelli ve 38 adet eski hükümlü/TYM statüsünde çalıştırılmak üzere toplam68 daimi işçi alınacağını duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak bir fırsat daha! Daimî işçi alımı yapacak!

Adaylarda aranan genel ve özel şartlar ile diğer tüm bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtileceği duyuruldu.

BAŞVURU TARİHİ

Verilen şartları taşıyan adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden 22 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasında yapabilecek.

Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak bir fırsat daha! Daimî işçi alımı yapacak!

NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLECEK

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek olan kadro sayısının 4 katı kadar aday çağırılacak olup, bu adaylar noter huzurunda çekilecek olan kura sonucuna göre belirlenecek.

KURA TARİHİ

Kura yeri ve tarihi İŞKUR tarafından ve Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak bir fırsat daha! Daimî işçi alımı yapacak!

DİĞER DETAYLAR:

“Engelli statüsüne başvuru yapan adayların sözlü sınavı ve eski hükümlü/TMY statüsüne başvuru  yapan  adayların  sözlü  ve  uygulamalı  sınavı  Bölge  Müdürlükleri  merkezinin  yer  aldığı İl’de yapılacaktır.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar, noter kurası ile sınav yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Her  aday,  yalnızca  bir  açık  iş  ilanına  başvuru  yapabilecektir.  Ayrıca  talep  şartlarını taşımadığı  sonradan  anlaşılan  adayların  başvuruları  ilan,  kura,  sınav  ve  atama  süreçlerinin  her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak bir fırsat daha! Daimî işçi alımı yapacak!

ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR GENEL ŞARTLAR

1.2527  sayılı   Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye'de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde  Çalıştırılabilmelerine  İlişkin  Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Başvuru  yapacak  adayların,  Affa  uğramış  olsa  bile  Devletin  güvenliğine  karşı  suçlar, anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  millî  savunmaya  karşı  suçlar,  Devlet sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik, güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.  Başvurunun  son  günü  itibarıyla  kamusal  hakları  kullanmaktan  yoksun  bırakılmamış olmak.
5.Başvurunun  son  günü  itibarıyla  talep  edilen  öğrenim  durumu  ve  özel  şartlara  haiz 6.Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almıyor olmak,
7.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak,
8.  Adayların  engellilik  durumlarını  ilgili  mevzuatına  göre  yetkili  sağlık  kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,
9.Talep  şartlarını  taşımadığı  sonradan  anlaşılan  adaylar  ile  sözlü  ve  uygulamalı  sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan  suç unsurlarını  taşıdıkları  anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
10. Noter huzurunda Kura çekimi 13-17/05/2024 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ve kura yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır,
11. Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacaktır.
Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak bir fırsat daha! Daimî işçi alımı yapacak!

ÖZEL ŞARTLAR

1.Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak. MEB onaylı;
*Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası,
*Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası,
*Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası,
*İnsan Kaynakları Sertifikası,
*Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası,
*Halkla İlişkiler Sertifikası,
* Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası,
*Genel Muhasebe Sertifikası,
*Çağrı Merkezi Sertifikası
Ortaöğretim/Ön  lisans/Lisans  düzeylerinde  yukarıda  yer  alan  sertifikaların  konusu  olan dersleri almış olmak ve bunun transkript ile ispatlanması halinde yeterli kabul edilecektir.
2.En az Ortaöğretim mezunu olmak.
3.Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak bir fırsat daha! Daimî işçi alımı yapacak!

ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR GENEL ŞARTLAR

1.2527  sayılı   Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye'de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde  Çalıştırılabilmelerine  İlişkin  Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.  Affa  uğramış  olsa  bile  Devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  anayasal  düzene  ve  bu düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  millî  savunmaya  karşı  suçlar,  Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak,
4.Eski hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) olduklarına dair durumlarını belgelendirmek,
5.  Başvurunun  son  günü  itibarıyla  kamusal  hakları  kullanmaktan  yoksun  bırakılmamış olmak.
6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
8.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
9. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak,
10. Noter huzurunda Kura çekimi 13 -17/05/2024 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ve kura yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır,

11. Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1. En az ortaöğretim mezunu olmak,
2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak”

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18 Nis 2024 - 12:13 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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