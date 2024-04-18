Malatya’da o kuruma resmi atama geldi

Geçtiğimiz gün Sami Er tarafından açıklanan bilgilerde MASKİ Genel Müdürü olarak Sinan Çeçen ismi belirtildi. Bu açıklamaların ardından bugün MASKİ’de Sinan Çeçen dönemi başladı. MASKİ’den yapılan açıklamada, “Sayın Sinan Çeçen, kurumumuza genel müdür olarak atanmıştır. Genel Müdürümüze yeni görevinde muvaffakiyetler diliyoruz” açıklamaları yer aldı.

SİNAN ÇEÇEN KİMDİR?

Sinan Çeçen 1982 Malatya doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamlayan Çeçen, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Lisans öğrenimini gerçekleştirdi.

Çeçen eğitiminin ardından İstanbul’da 1 yıl enerji sektöründe görev yaptıktan sonra 2006 yılında askerlik görevini tamamladı. 2006 yılında Malatya’da 1’İnci Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde Doğalgaz Altyapı İnşaatı Projesi’nin Müşavir Kontrol Amirliğini yaptı ve devamında 1’inci Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde Doğalgaz İşletme Birim sorumlusu olarak görev yaptı.

2007 yılında AKSA Malatya Doğalgaz Dağıtım A.Ş firmasında Yapım İşletme Sorumlusu olarak göreve başladı.

2014 yılında Malatya Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde Genel Koordinatör olarak göreve başladı.

2015 yılı sonu itibariyle Malatya Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

2017 Temmuz ayında Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı görevine atandı.

2019 Eylül ayında Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

2020 Temmuz ayından itibaren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yaptı. Son olarak 2024 yılında MASKİ Genel Müdürü olarak atanan Çeçen’in evli ve iki çocuk babası oldu biliniyor.