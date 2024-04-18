- Gündem

Kayseri dikkat! 13 ilçenin tamamı etkilenecek! 19 Nisan Kayseri elektrik kesintisi listesi

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri dikkat! 13 ilçenin tamamı etkilenecek! 19 Nisan Kayseri elektrik kesintisi listesi mask
Kayseri dikkat! 13 ilçenin tamamı etkilenecek! 19 Nisan Kayseri elektrik kesintisi listesi
Kayseri dikkat! 13 ilçenin tamamı etkilenecek! 19 Nisan Kayseri elektrik kesintisi listesi
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri dikkat! 13 ilçenin tamamı etkilenecek! 19 Nisan Kayseri elektrik kesintisi listesi

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çörekdere Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Beğendik, Yediağaç mahallelerine,

Kayseri dikkat! 13 ilçenin tamamı etkilenecek! 19 Nisan Kayseri elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Barsama Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu, Kalkancık, Eskiömerler, Hırkaköy, Karakimse, Yukarıhasinli, Düver mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Kamber Mahallesi’ne,

Kayseri dikkat! 13 ilçenin tamamı etkilenecek! 19 Nisan Kayseri elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli, Gülbayır mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yahyalı / Yeşilhisar ilçesine bağlı Yuları, Çubuklu, İlyaslı, Çadırkaya, Senirköy, Çiğilli mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Kadılı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Karacaören, Sarıca mahallelerine,

Kayseri dikkat! 13 ilçenin tamamı etkilenecek! 19 Nisan Kayseri elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç, Mahzemin, Salur, Akin, Yazır mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Felahiye ilçesine bağlı Beyler, Kayapınar, Silahtar, Yeni mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yazır, Çevril, Silahtar, Yeni mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Süksün Zafer, Süksün Cumhuriyet, Süksün Hürriyet mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Bahçelievler, Reşadiye mahallelerine,

Kayseri dikkat! 13 ilçenin tamamı etkilenecek! 19 Nisan Kayseri elektrik kesintisi listesi

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Karacabey, Cumhuriyet mahallelerine,

Yarın 10.30 ila 14.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Doğanlar, Burhaniye mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ila 17.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler, Eyim, Kemer, Kuşcağız, Mahzemin mahallelerine,

Yarın 13.30 ila 17.30 saatleri arasında Felahiye ilçesine bağlı Beyler, Kayapınar Fatih Sultan Mehmet, Kayapınar Cumhuriyet mahallelerine,

Kayseri dikkat! 13 ilçenin tamamı etkilenecek! 19 Nisan Kayseri elektrik kesintisi listesi

Yarın 13.30 ila 17.30 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Tuğlaşah Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 15.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi’ne,

Yarın 15.00 ila 16.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Bahçelievler, Harman mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

# Elektrik kesintisi, Kayseri, kayseri elektrik kesintisi, son dakika, son dakika kayseri, son dakika elektrik kesintisi

18 Nis 2024 - 11:31 Kayseri- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL