Tekirdağ’da Malkara Şarköy Çorlu Süleymanpaşa ve Çerkezköy etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’nde yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

19 NİSAN TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Yenidibek

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Teteköy

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Camikebir

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 12:30

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Gölcük

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 12:30

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Seymen

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Işıklar

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 12:00

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Karaçalı

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 12:00

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Oruçbeyli

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 12:00

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Semetli

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 12:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Karacahalil

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 14:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Elmalı

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 14:00

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 18:00