Tekirdağ’da Malkara Şarköy Çorlu Süleymanpaşa ve Çerkezköy etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’nde yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
19 NİSAN TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Yenidibek
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 15:00
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Teteköy
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 15:00
İLÇE: ŞARKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Camikebir
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 12:30
İLÇE: ŞARKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Gölcük
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 12:30
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Seymen
Tahmini Kesinti Süresi
1,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 11:00
İLÇE: SÜLEYMANPAŞA
Mahalle Adı
Merkez-Işıklar
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 11:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 12:00
İLÇE: SÜLEYMANPAŞA
Mahalle Adı
Merkez-Karaçalı
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 11:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 12:00
İLÇE: SÜLEYMANPAŞA
Mahalle Adı
Merkez-Oruçbeyli
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 11:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 12:00
İLÇE: SÜLEYMANPAŞA
Mahalle Adı
Merkez-Semetli
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 11:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 12:00
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Karacahalil
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 14:00
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Elmalı
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 14:00
İLÇE: ÇERKEZKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Cumhuriyet
Tahmini Kesinti Süresi
1,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 16:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 18:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.