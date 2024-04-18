Kırklareli’nde Kofçaz Merkez ve Babaeski etkilenecek! 19 Nisan Kırklareli elektrik kesintisi listesi!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’nde işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’nde yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

19 NİSAN KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Tatlıpınar

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Terzidere

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Topçular

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Yukarıkanara

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Erikler

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Kadıköy

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Dokuzhüyük-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Dokuzhüyük

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Dolhan

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Koyunbaba

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Paşayeri

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Ürünlü

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Yoğuntaş Bucak Merkezi

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Merkez-Yeşillik

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Erikler

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Karahamza

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Kayalı

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Yenimahalle

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Çeşmeköy

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Merkez-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Ahmetler

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Aşağıkanara

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Beyci

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Devletliağaç

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Elmacık

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Karaabalar

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Kocatarla

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Kocayazı

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Malkoçlar

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00

İLÇE: KOFÇAZ

Mahalle Adı

Tastepe

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 10:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 16:00