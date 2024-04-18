Kırklareli’nde Kofçaz Merkez ve Babaeski etkilenecek! 19 Nisan Kırklareli elektrik kesintisi listesi!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’nde işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’nde yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
19 NİSAN KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Tatlıpınar
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Terzidere
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Topçular
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Yukarıkanara
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Erikler
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Kadıköy
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Dokuzhüyük-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Dokuzhüyük
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Dolhan
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Koyunbaba
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Paşayeri
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Ürünlü
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Yoğuntaş Bucak Merkezi
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Merkez-Yeşillik
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Erikler
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Karahamza
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Kayalı
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Yenimahalle
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Çeşmeköy
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Merkez-Yeni
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Ahmetler
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Aşağıkanara
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Beyci
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Devletliağaç
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Elmacık
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Karaabalar
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Kocatarla
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Kocayazı
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Malkoçlar
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
İLÇE: KOFÇAZ
Mahalle Adı
Tastepe
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 10:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 16:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.