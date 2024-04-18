Edirne’de Keşan Merkez Lalapaşa ve Havsa etkilenecek! 19 Nisan Edirne elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
19 NİSAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Mecidiye-Atatürk
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 15:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Suakacağı-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 11:00
İLÇE: LALAPAŞA
Mahalle Adı
Tuğlalık-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 11:00
İLÇE: LALAPAŞA
Mahalle Adı
Çatma-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 11:00
İLÇE: LALAPAŞA
Mahalle Adı
Hamzabeyli-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 11:00
İLÇE: LALAPAŞA
Mahalle Adı
Hüseyinpınar-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 11:00
İLÇE: LALAPAŞA
Mahalle Adı
Saksağan-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 11:00
İLÇE: LALAPAŞA
Mahalle Adı
Uzunbayır-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 11:00
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Tahal-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 15:00
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Bakışlar-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
19.04.2024 Cuma Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
19.04.2024 Cuma Saati: 15:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.