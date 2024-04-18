18 Nis 2024 - 11:08- Gündem G:

Edirne’de Keşan Merkez Lalapaşa ve Havsa etkilenecek! 19 Nisan Edirne elektrik kesintisi

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de Keşan Merkez Lalapaşa ve Havsa etkilenecek! 19 Nisan Edirne elektrik kesintisi mask
Edirne’de Keşan Merkez Lalapaşa ve Havsa etkilenecek! 19 Nisan Edirne elektrik kesintisi
Edirne’de Keşan Merkez Lalapaşa ve Havsa etkilenecek! 19 Nisan Edirne elektrik kesintisi
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de Keşan Merkez Lalapaşa ve Havsa etkilenecek! 19 Nisan Edirne elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

19 NİSAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Mecidiye-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 15:00

Edirne’de Keşan Merkez Lalapaşa ve Havsa etkilenecek! 19 Nisan Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Suakacağı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

Edirne’de Keşan Merkez Lalapaşa ve Havsa etkilenecek! 19 Nisan Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: LALAPAŞA

Mahalle Adı

Tuğlalık-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

Edirne’de Keşan Merkez Lalapaşa ve Havsa etkilenecek! 19 Nisan Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: LALAPAŞA

Mahalle Adı

Çatma-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

Edirne’de Keşan Merkez Lalapaşa ve Havsa etkilenecek! 19 Nisan Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: LALAPAŞA

Mahalle Adı

Hamzabeyli-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

Edirne’de Keşan Merkez Lalapaşa ve Havsa etkilenecek! 19 Nisan Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: LALAPAŞA

Mahalle Adı

Hüseyinpınar-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

İLÇE: LALAPAŞA

Mahalle Adı

Saksağan-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

İLÇE: LALAPAŞA

Mahalle Adı

Uzunbayır-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Tahal-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Bakışlar-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 15:00

 
 

# Elektrik kesintisi, edirne elektrik kesintisi, son dakika edirne, son dakika, son dakika elektrik kesintisi, edirne son dakika elektrik kesintisi, Edirne

18 Nis 2024 - 11:08 Edirne- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL