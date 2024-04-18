Edirne’de Keşan Merkez Lalapaşa ve Havsa etkilenecek! 19 Nisan Edirne elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

19 NİSAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Mecidiye-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Suakacağı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

İLÇE: LALAPAŞA

Mahalle Adı

Tuğlalık-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

İLÇE: LALAPAŞA

Mahalle Adı

Çatma-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

İLÇE: LALAPAŞA

Mahalle Adı

Hamzabeyli-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

İLÇE: LALAPAŞA

Mahalle Adı

Hüseyinpınar-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

İLÇE: LALAPAŞA

Mahalle Adı

Saksağan-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

İLÇE: LALAPAŞA

Mahalle Adı

Uzunbayır-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 11:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Tahal-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Bakışlar-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

19.04.2024 Cuma Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

19.04.2024 Cuma Saati: 15:00