Vali Ersin Yazıcı veda yemeğine katıldı

Valilik tarafından düzenlenen yemek programına Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra; 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Tuncay Altuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Baro Başkanı Av. Onur Demez, Vali Yardımcıları, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Ercan Altın ve kurum müdürleri katıldı.
“GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM”
Veda programında konuşan Vali Yazıcı;
“İlimizin çok değerli Müftüsü Şahin Yıldırım’ın Çorum iline tayini çıkması münasebetiyle bugün bir araya geldik. Görev süresince, ilimize yaptığı hizmetlerden ötürü kendisine teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, görevinde başarılar diliyorum.”
dedi.
Samimi bir ortamda geçen veda yemeğinde İl Müftüsü Şahin Yıldırım’a günün anısına yönelik Vali Yazıcı tarafından hediye takdim edildi. Program, Vali Ersin Yazıcı’nın İl Müftüsü Yıldırım’a yeni görev yerinde başarılar dilemesi ve davetlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.