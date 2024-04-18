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Vali Ersin Yazıcı veda yemeğine katıldı

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Vali Ersin Yazıcı; Çorum’a İl Müftüsü olarak atanan İl Müftüsü Şahin Yıldırım için düzenlenen veda yemeğine katıldı. Veda programında konuşan Vali Yazıcı; Görev süresince, ilimize yaptığı hizmetlerden ötürü kendisine teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Vali Ersin Yazıcı veda yemeğine katıldı malatya haber mask
Vali Ersin Yazıcı veda yemeğine katıldı malatya haber
Vali Ersin Yazıcı veda yemeğine katıldı malatya haber
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Valilik tarafından düzenlenen yemek programına Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra; 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Tuncay Altuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Baro Başkanı Av. Onur Demez, Vali Yardımcıları, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Ercan Altın ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Ersin Yazıcı veda yemeğine katıldı
Vali Ersin Yazıcı veda yemeğine katıldı

“GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Veda programında konuşan Vali Yazıcı;

“İlimizin çok değerli Müftüsü Şahin Yıldırım’ın Çorum iline tayini çıkması münasebetiyle bugün bir araya geldik. Görev süresince, ilimize yaptığı hizmetlerden ötürü kendisine teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, görevinde başarılar diliyorum.”

 dedi. 

Vali Ersin Yazıcı veda yemeğine katıldı

Samimi bir ortamda geçen veda yemeğinde İl Müftüsü Şahin Yıldırım’a günün anısına yönelik Vali Yazıcı tarafından hediye takdim edildi. Program, Vali Ersin Yazıcı’nın İl Müftüsü Yıldırım’a yeni görev yerinde başarılar dilemesi ve davetlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Vali Ersin Yazıcı veda yemeğine katıldı

Kaynak: BÜLTEN

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18 Nis 2024 - 10:53 Malatya- Gündem

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