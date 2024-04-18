18 Nis 2024 - 10:53 - Gündem

Vali Ersin Yazıcı veda yemeğine katıldı

Vali Ersin Yazıcı; Çorum’a İl Müftüsü olarak atanan İl Müftüsü Şahin Yıldırım için düzenlenen veda yemeğine katıldı. Veda programında konuşan Vali Yazıcı; Görev süresince, ilimize yaptığı hizmetlerden ötürü kendisine teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.