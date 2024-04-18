- Sağlık

18 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 18 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 18 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

18 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 18 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 18 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

18 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Menekşe Eczanesi

Sağlık Müdürlüğü arkası, Sıtmapınarı Sağlık Ocağı girişi, No:10/1

24 saat açık

Barış Eczanesi

Küçük Hüseyin Bey Mahallesi, Atatürk Evi yanı, Sivas Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Konteyner Çarşı No: 42

24 saat açık

Yağmur Eczanesi

Beydağı Devlet (Eski Çocuk Hastanesi) yanı

24 saat açık

Çınar Eczanesi

İsmetpaşa Caddesi, Yeşilyurt-Tecde Yolu, Kayısı Araştırma Konteyner Çarşı, No:200, Yeşilyurt

24 saat açık

Betül Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu, Opet devamı

24 saat açık”

 

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18 Nis 2024 - 10:34 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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