18 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“ Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 18 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 18 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
18 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Menekşe Eczanesi
Sağlık Müdürlüğü arkası, Sıtmapınarı Sağlık Ocağı girişi, No:10/1
24 saat açık
Barış Eczanesi
Küçük Hüseyin Bey Mahallesi, Atatürk Evi yanı, Sivas Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Konteyner Çarşı No: 42
24 saat açık
Yağmur Eczanesi
Beydağı Devlet (Eski Çocuk Hastanesi) yanı
24 saat açık
Çınar Eczanesi
İsmetpaşa Caddesi, Yeşilyurt-Tecde Yolu, Kayısı Araştırma Konteyner Çarşı, No:200, Yeşilyurt
24 saat açık
Betül Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu, Opet devamı
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.