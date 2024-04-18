18 Nis 2024 - 10:32 - Asayiş

Malatya’da kaçakçılığa geçit yok!

Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda kaçak elektronik aksesuar ve cep telefonu ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.