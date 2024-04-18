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Malatya’da kaçakçılığa geçit yok!

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Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda kaçak elektronik aksesuar ve cep telefonu ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Malatya’da kaçakçılığa geçit yok! malatya haber mask
Malatya’da kaçakçılığa geçit yok! malatya haber
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Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda kaçak elektronik aksesuar ve cep telefonu ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Malatya’da kaçakçılığa geçit yok!

Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; 4 kablosuz kulaklık, bin 150 cep telefonu kılıfı, 30 şarj seti, 55 şarj kablosu, 4 cep telefonu ele geçirilmiştir.2 Şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapılmıştır.

Malatya’da kaçakçılığa geçit yok!

Kaynak: BÜLTEN
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18 Nis 2024 - 10:32 Malatya- Asayiş

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