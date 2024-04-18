Malatya’da kaçakçılığa geçit yok!

Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda kaçak elektronik aksesuar ve cep telefonu ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.
Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; 4 kablosuz kulaklık, bin 150 cep telefonu kılıfı, 30 şarj seti, 55 şarj kablosu, 4 cep telefonu ele geçirilmiştir.2 Şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapılmıştır.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.