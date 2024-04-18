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Maraş’ta Onikişubat Türkoğlu, Niğde’de Merkez bölgesi etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Maraş’ta Onikişubat Türkoğlu, Niğde’de Merkez bölgesi etkilenecek mask
Maraş’ta Onikişubat Türkoğlu, Niğde’de Merkez bölgesi etkilenecek
Maraş’ta Onikişubat Türkoğlu, Niğde’de Merkez bölgesi etkilenecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Maraş’ta Onikişubat Türkoğlu, Niğde’de Merkez bölgesi etkilenecek

KAHRAMANMARAŞ

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Yarın 06.00 ila 07.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yeniyapan, Döngele, İsmailli, Orhangazi, Bulutoğlu, Kazım Karabekir ve Avgasr mahallelerine,

Maraş’ta Onikişubat Türkoğlu, Niğde’de Merkez bölgesi etkilenecek

19 Nisan 2024 Cuma günü 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Kılılı Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Maraş’ta Onikişubat Türkoğlu, Niğde’de Merkez bölgesi etkilenecek

NİĞDE

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

“Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Değirmenli Beldesi; Aşağı Mahallesi,

Maraş’ta Onikişubat Türkoğlu, Niğde’de Merkez bölgesi etkilenecek

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi’ne,

Maraş’ta Onikişubat Türkoğlu, Niğde’de Merkez bölgesi etkilenecek

Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilgölcük Beldesi, Yeni Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi, Yukarı Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

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18 Nis 2024 - 10:27 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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