Maraş’ta Onikişubat Türkoğlu, Niğde’de Merkez bölgesi etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
KAHRAMANMARAŞ
AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Yarın 06.00 ila 07.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yeniyapan, Döngele, İsmailli, Orhangazi, Bulutoğlu, Kazım Karabekir ve Avgasr mahallelerine,
19 Nisan 2024 Cuma günü 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Kılılı Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
NİĞDE
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Değirmenli Beldesi; Aşağı Mahallesi,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilgölcük Beldesi, Yeni Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi, Yukarı Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.