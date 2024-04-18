18 Nis 2024 - 10:27 - Gündem

Maraş’ta Onikişubat Türkoğlu, Niğde’de Merkez bölgesi etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…