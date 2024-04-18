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O kurumdan Malatya’ya uyarı geldi! 102 mahalle etkilenecek!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

O kurumdan Malatya’ya uyarı geldi! 102 mahalle etkilenecek! mask
O kurumdan Malatya’ya uyarı geldi! 102 mahalle etkilenecek! 19 Nisan Malatya elektrik kesintisi
O kurumdan Malatya’ya uyarı geldi! 102 mahalle etkilenecek! 19 Nisan Malatya elektrik kesintisi
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

O kurumdan Malatya’ya uyarı geldi! 102 mahalle etkilenecek!

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Bahçrlievler, Budaklı mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Mollauşağı Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi’ne,     

Bugün 12.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Boran, Hasırcılar Mahallesi’ne

O kurumdan Malatya’ya uyarı geldi! 102 mahalle etkilenecek!

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu, Hacıhaliloğluçiftliği Yeniköy, Çolaklı, Kapıkaya, Sevildağ, Hisartepe, Tanışık, Merdivenler, Pelitli mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Yavuz Selim, Cemalgürsel, Zaviye, Merkez Beydağı, Başharık, Şeyh Bayram, Şahnahan, Samanlı, Aşağı Bağlar, Abdulgaffar, Çilesiz, Turgut Özal, Özalper mahallelerine,

O kurumdan Malatya’ya uyarı geldi! 102 mahalle etkilenecek!

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Altıntop, Savaklı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Bostanbaşı, Karakavak, Turgut Özal, Fatih, Çayırköy, İkizce, Kuşdoğan, Duruldu, Görgü, 1.osb, Seyituşağı, 2.osb mahallelerine,

O kurumdan Malatya’ya uyarı geldi! 102 mahalle etkilenecek!

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka, Hoca Ahmet Yesevi, Samanköy, Dilek, Kendirli, Bindal, Suluköy, Göktarla, Seyran, Koşu, Yeşilkaynak, Kırkpınar, Şahnahan, Cumhuriyet, Tepeköy, Topraktepe, Sütlüce, Duranlar, Şeyhler, Mahmutlu, Atatürk, Özal, Gazi, İnönü mahallelerine,

O kurumdan Malatya’ya uyarı geldi! 102 mahalle etkilenecek!

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyayla, Güzelyurt mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt, Cevatpaşa, Samanköy, Cumhuriyet mahallelerine,

O kurumdan Malatya’ya uyarı geldi! 102 mahalle etkilenecek!

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Başharık, Cevherizade, Ataköy, Hacı Abdi, Ferhadiye, İstiklal, Zafer, Paşaköşkü, Zaviye, İzzetiye, Hasan Varol, K.mustafa Paşa, Hamidiye, Nuriye, B.mustafa Paşa, Aslanbey, Kernek, Saray, Çukurdere, Şifa, Şıkşık mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

O kurumdan Malatya’ya uyarı geldi! 102 mahalle etkilenecek!
 

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18 Nis 2024 - 10:15 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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