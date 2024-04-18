18 Nis 2024 - 10:02 - Gündem

Malatyalılar hava değişimlerine dikkat

Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer orta şiddette olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında güney ve batı yönlerde kuvvetli eseceği tahmin edildi.