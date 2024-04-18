Malatyalılar hava değişimlerine dikkat

Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer orta şiddette olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında güney ve batı yönlerde kuvvetli eseceği tahmin edildi.
Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü, “Yağış anında yaşanacak olan yıldırım ve kuvvetli rüzgâr değişimine karşı tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,
Akçadağ: Parçalı bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,
Arapgir: Parçalı bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,
Arguvan: Parçalı bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,
Battalgazi: Parçalı bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece,
Darende: Parçalı bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,
Doğanşehir: Parçalı bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,
Doğanyol: Parçalı bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,
Hekimhan: Parçalı bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,
Kale: Parçalı bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,
Kuluncak: Parçalı bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,
Pütürge: Parçalı bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,
Yazıhan: Parçalı bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,
Yeşilyurt: Parçalı bulutlu öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.