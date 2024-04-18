“Darende, İstanbul’u kurtaran ekolün ana yurdudur”

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası kapsamında Malatya’nın Darende ilçesine gezi düzenlendi. Geziden sonra Turizm Rehberi Bülent Korkmaz tarafından Darende konulu sunum yapıldı.

Her sene Turizm Haftası adına farklı yerlerde etkinlik gerçekleştiriliyor. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Malatya Temsilcisi Bekir Sözen eşliğinde Somuncu Baba ve çevresinde yapılan gezinin ardından, Darende Belediyesi Sosyal Tesislerinde etkinlik gerçekleştirildi. Darende’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle turizme sunulacak mekân olduğunu söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Yardımcısı Ali Cengiz,

“6 Şubat depreminden sonra Malatya'da Yeni Cami, Ulu Cami, Kervansaray Atatürk Evi ve aynı zamanda Yeşilyurt Gündüzbey'deki tescilli eserlerimizin tamamına yakını hasar gördü. Bizim için turizme sunacağımız mekân olarak da Darende ilçemiz kaldı”

şeklinde konuştu.

“TURİZMLE İLGİLİ SEÇİM VAATLERİMİZ VAR”

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, seçim vaatlerini yapmaya hazır olduğunu söyleyerek,

“Turizm Haftası’nın Darende'de de başlatılması bizim için gerçekten bir onur ve gurur oldu. Bundan sonra sizleri ağırlamaktan gurur duyarak her zaman kapımız açık. Turizmle ilgili seçim vaatlerimiz var. Sizlerden çoğu konularda istifade edeceğiz. Her zaman ev sahipliği yapmaya sizleri ağırlamaya, kapımız her zaman açık olacak”

ifadelerini kullandı.

Darende’nin tarihi ve doğal güzelliklerini belirterek haftayı kutlayan Darende Kaymakamı Şeref Gülyer,

“Turizm Haftası’nı ilçemiz adına, kurumumuz adına canı gönülden kutluyorum. Darende tevazu sahibi, çok söylemez”

diye konuştu.

“5 BİN YILDIR TÜRKLER OLARAK VARIZ”

Topraklarına bağlı olduğunu söyleyen Gülyer şu şekilde anlattı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'da Hitit araştırma kurulunu kurduysa burada bir bildiği vardı. Tarihimiz bizim 1071’de değil. Biz bu topraklarda 5 bin yıldır Türkler olarak varız. Allah izin verdiği sürece bayrağımız, dinimiz, milletimiz var olduğu sürece bura bizim. İnancımız ve imanımız tamdır. Bizim bu topraklarda devam edeceğimize inancımız tamdır.”

“DARENDE EKOLÜN ANA YURDUDUR”

Gülyer,

“Darende, İstanbul'u kurtaran ekolün ana yurdudur. Sonuncu Baba, Hacı Bayram Veli Hazretlerini yetiştirmiştir. O da Akşemsettin Hazretlerini yetiştirmiştir. Anadolu'nun resmi kurtuluş ekonomik olarak Erzurum, Amasya, Sivas, Ankara ve İstanbul'a giderse de manevi ekonomi de bir güneyinden devam eder. Elâzığ, Malatya, Kayseri, Konya, buradan devam eder. O yüzden hiçbir toprak yoktur ki maneviyatı da kurtarıcısı ve koruyucusu olmasın. Ben tekrar Somuncu Baba yurdundan, Abdurrahman Erdem Erzincan'ın yurdundan, Melikşah hazretlerinin yurdundan, Hasan Gazi Hazretleri'nin yurdundan sizleri selam ediyorum”

dedi.

Neolitik dönemden bahseden Turizm Rehberi Bülent Korkmaz,

“Yeryüzünde yaşadığımız sistem aslında yaklaşık 11 bin yüzyıl öncesinde başlayan ama Malatya ve Mezopotamya bölgesi 9 bin yıl öncesine kadar Neolitik dönemdir. Neolitik sözcük anlamı yeni taş demek. Tarım ve hayvancılıkla başlayan yerleşik düzenin kendisi. 10 bin sene önce başlayan Neolitik dönem Anadolu’da 50-60 sene öncesine kadar yaşadığımız dönemdir”

şeklinde konuştu

“SULARIN ANA KAYNAĞI TOHMA”

Turizm Rehberi Korkmaz, Malatya’da Tohma Kanyonu’nun suların ana kaynağı olduğunu söyleyerek,

“Malatya’daki bütün nehirlerin Fırat’tan önce suların ana kaynağı Tohma’dır. Hem Darende tarafındaki çaylar, dereler bir şekilde Tohma’ya ulaşırlar hem de Malatya’da İnek Pınarından Orduzu Çayı’na kadar hepsini eninde sonunda ulaştığı yer. Suların güzel olması toprağa hayat veriyor. İnsanlar burada başlıyorlar. Darende’de turizmin başarılı bir şekilde yapılmasına Somuncu Baba bu çevrenin çok büyük ve önemli çalışmaları var. İnanç turizmi diye de bir şey var. İster deniz turizmi olsun ister inanç turizmi olsun güzelliğini ve temizliğini sunacaksınız. Turizm de insanların ve gelen ziyaretçilerin insani ihtiyaçlarını karşılamanız gerekiyor”

ifadelerine yer verdi.

“200 SENE ÖNCESİNE KADAR BİZİM COĞRAFYAMIZDA ASLAN YAŞIYORDU”

Son olarak Malatya’nın Darende ilçesi çevresinde birçok tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi veren Korkmaz,

“Günpınar Şelalesi Darende’ye 5 kilo metre uzaklıktadır. Özelliği bölgedeki tek şelale olmasıdır. Belediye tarafından işletilmeye devam ediyor. O yörenin insanı orayı en iyi bilir. O yörenin insanının her köşede bir anısı vardır. Eminim Darendelilerin de Günpınar’la ilgili çok güzel anıları vardır. Zengibar Kalesi, güzel bir manzarada fotoğraf çekme yeri olarak kale kapısı orada duruyor. Aslan taşlar önemlidir. Hiti coğrafyasında burayla ilgili fazla çalışma yapılamadı. 200 sene öncesine kadar bizim coğrafyamızda aslan yaşıyordu. Şimdi belgesellerde izliyoruz. 1915 yılında Osmanlı ordusunda Rusya askeri olarak hareket ettiler. Arkeoloji müzesi depremden dolayı hasarlı. Eşini çok seven bir kişinin eşine mezarda neler yaptırmış. Aşk mezarda da gösteriliyor. Malatya’da arkeoloji müzesi en güzel vitrinlerinden birini oluşturuyor”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.

Sunumun ardından Fikri Çalışkan Sanat Evi ve çalışmaları hala devam etmekte olan Darende Kent Müzesi gezildi.