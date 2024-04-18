Orduzu’da otomobiller refüje savruldu: 1 yaralı

Malatya’da Orduzu Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller refüje savruldu.
Edinilen bilgiye göre, kaza Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Fuar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.
Gece saatlerinde yaşanan kazada bir otomobilin başka bir otomobile yandan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal ederken yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.