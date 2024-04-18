Orduzu’da otomobiller refüje savruldu: 1 yaralı

Malatya’da Orduzu Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller refüje savruldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Fuar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Gece saatlerinde yaşanan kazada bir otomobilin başka bir otomobile yandan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal ederken yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.