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Orduzu’da otomobiller refüje savruldu: 1 yaralı

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Malatya’da Orduzu Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller refüje savruldu.

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Orduzu’da otomobiller refüje savruldu 1 yaralı malatya haber
Orduzu’da otomobiller refüje savruldu 1 yaralı malatya haber
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Malatya’da Orduzu Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller refüje savruldu.

Orduzu’da otomobiller refüje savruldu: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Fuar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Orduzu’da otomobiller refüje savruldu: 1 yaralı

Gece saatlerinde yaşanan kazada bir otomobilin başka bir otomobile yandan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal ederken yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Orduzu’da otomobiller refüje savruldu: 1 yaralı

Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
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18 Nis 2024 - 00:09 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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