Malatya’da tablo çok ağır: Bunun adı felaket! Deprem bölgesinde belediyelerin ne kadar borcu var?

Sadece Malatya’nın değil, tüm ülkenin gündeminde Malatya Büyükşehir Belediyesinin 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borcu bulunurken, durumun vehametini 6 Şubat depremleriyle pasivize etmeye çalışan bilince şunu anlatmak gerekiyor: 1 buçuk milyon nüfusu olan ve depremlerde dümdüz hale gelen Hatay’ın borcu 7 milyar TL. Depremin yıktığı diğer şehirlerde şimdiye kadar belediyelerin açıkladığı hiçbir rakam ise halen Malatya’yı geçmedi, hatta birazcık bile yaklaşmadı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez dün toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında toplanan mecliste gündem önceki dönem borçlarıydı.

MALATYA’NIN BORÇLARI

Buna göre Malatya Büyükşehir Belediyesi önceki dönem borçları şu şekilde:

MASKİ: 3 milyar 631milyon 872 bin 918 TL

ESENLİK: 361 milyon 381 bin 470 TL

BELSOS: 10 milyon 764 bin 503 TL

MEGSAŞ: 28 milyon 337 bin 212 TL

MOTAŞ: 307 milyon 668 bin 985 TL

MESTON: 581 milyon 840 bin 894 TL

KÜLTÜR A.Ş: 18 milyon 195 bin 764 TL

MAKLİDAŞ: 1 milyon 50 bin TL

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 12 milyar 138 milyon 938 bin 951 TL

TOPLAM BORÇ MİKTARI: 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL

DEVR ALINAN BORÇ MİKTARI: 10 milyar 108 bin 426 TL

DEPREM BÖLGESİNDE BORÇ DURUMLARI

Hatay’ın 7 milyar TL borcu bulunuyor.

Kilis’in 502 milyon 425 bin 34 TL borcu bulunuyor.

Malatya’nın 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borcu bulunuyor.

Şanlıurfa’nın genel borcu açıklanmasa da Suruç Belediyesinin 176 milyon 997 bin 954 TL borcu bulunuyor.

Kahramanmaraş’ın genel borcu açıklanmasa da Elbistan Belediyesinin 334 milyon 921 bin 947 TL borcu bulunuyor.

Elazığ’ın resmi olan verilere göre 5 milyar TL borcu bulunuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin en sonra Hazineye 238 milyon 429 bin TL borcu vardı.

Gaziantep’in genel borcu açıklanmadı.

Adana’nın genel borcu açıklanmadı.

Osmaniye’nin genel borcu açıklanmadı.

Adıyaman’ın genel borcu açıklanmadı.