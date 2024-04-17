Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Gözyaşlarıyla karşılanan ve uğurlanan bir cumhurbaşkanıydı

Sadece Malatya’nın değil, tüm Türkiye’de milyonlarca kişinin sevdiği bir isimdi Turgut Özal. Yaptığı her hareket hem takdir edildi hem kendisine duyulan sempatiyi artırırdı. Aslında pilot olmak isteyen ancak küçük yaşta iken bindiği eşeğin üzerinden düşmesi ile kolu kırıldığı için bu hayali yarım kalan Özal için “Eşekten düştü, Türkiye’nin kaderi değişti” ifadeleri bir dönem çok konuşuldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19905642/gozyaslariyla-karsilanan-ve-ugurlanan-bir-cumhurbaskaniydi



17 milyarlık borçla Malatya’da kaç konut yapılırdı?

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez dün toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında toplanan mecliste gündem önceki dönem borçlarıydı. Peki Malatya’da hangi kurumun nen kadar borcu var ve bu borçla ne kadar konut yapılırdı? Detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19903454/17-milyarlik-borcla-malatyada-kac-konut-yapilirdi



Milletvekili Babacan açıkladı Malatya Hatay Adıyaman Kahramanmaraş Nurdağı ve İslâhiye dikkat!

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ile mücbir sebep uygulaması üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda, esnafın talepleri doğrultusunda mücbir sebep uygulamasının bir kez daha uzatılacağı belirtildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19903778/milletvekili-babacan-acikladi-malatya-hatay-adiyaman-kahramanmaras-nurdagi-ve-islahiye-dikkat



5 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanma olasılığı olan iller açıklandı

Türkiye'deki deprem riskinin en yüksek olduğu illerin belirlendiği bu araştırma önemli bir bilgiler ortaya çıktı. İşte 6.8’lik deprem beklenen o iller de açıklandı. Sismolojik Araştırma Mektupları (Seismological Research Letters) dergisinde yayınlanan bir makale, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin artçı sarsıntılarıyla ilgili önemli bilgiler içeriyor. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19903171/5-ve-uzeri-buyuklukte-deprem-yasanma-olasiligi-olan-iller-aciklandi



Gürkan döneminde Belediye’ye kaç kişi alındı?

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Meclis toplantısında Belediye personel durumuna ilişkin bilgiler de aktarılırken Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selahattin Gürkan’ın göreve başladığı 2019’dan bugüne yaşanan personel hareketliliği ise dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19896860/gurkan-doneminde-belediyeye-kac-kisi-alindi



Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Abdulgaffar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5’inci katında yalnız yaşayan Mustafa Demirören’den (72) haber alamayan oğlu, eve girdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19901471/malatyada-yalniz-yasayan-adam-evinde-olu-bulundu



Deprem uzmanları bir bir uyarıyor! Malatya’da o segment çok hareketli! Malatya'da deprem olacak mı?

AFAD verilerine göre saat 00.09’da Malatya Battalgazi merkezli yaşanan deprem vatandaşları korkuttu. 4.3 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği ise 9 kilometre olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin merkezi Adıyaman Sincik olarak açıklandı. Deprem araştırmacıları tarafından ise depremin Adıyaman ila Malatya arasında Doğu Anadolu kırığı üzerinde meydana geldiği bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19900379/deprem-uzmanlari-bir-bir-uyariyor-malatyada-o-segment-cok-hareketli-malatyada-deprem-olacak-mi



Malatya’nın yanı başındaki doğa harikası: İnek Pınarı

Malatya Yeşilyurt ilçesindeki İnek Pınarı havaların ısınmasıyla birlikte misafirlerini ağırlamak için renklere büründü. Malatya’nın yanı başında bulunan bu mesire alanı Yeşilyurt’a sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İnek Pınarı doğal güzellikleriyle ve yeşilliğiyle bilinen Yeşilyurt’taki değerli piknik ve mesire alanlarından sadece bir tanesidir.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19900229/malatyanin-yani-basindaki-doga-harikasi-inek-pinari