Tarihte bugün: Dünya ve Türkiye’de neler oldu?

“Tarihte bugün” başlığı altında geçmişte yaşanan olaylar merak edilen bir konu. Bu bağlamda dünya ve Türkiye tarihinde bugün neler olduğunu sizler için araştırdık…

DÜNYADA NELER OLDU?

Bugün dünya tarihinde birçok önemli olay gerçekleşti. İşte 17 Nisan'da gerçekleşen bazı önemli olaylardan bazıları:

1961 - Bay of Pigs Harekatı: ABD'nin CIA tarafından organize edilen ve Küba'daki Fidel Castro yönetimini devirmeyi amaçlayan işgal girişimi başladı. Ancak işgal başarısızlıkla sonuçlandı.

1970 - Apollo 13 Görevi Dönüşü: Apollo 13 uzay aracı, Ay'a iniş yapamadan geri dönüş yolculuğuna başladı. Görev sırasında meydana gelen bir dizi sorun nedeniyle Ay'a iniş gerçekleşmemişti.

1975 - Pol Pot'un Kamboçya'daki iktidarı ele geçirmesi: Kamboçya'da, Pol Pot liderliğindeki Kızıl Kmerler, başkent Phnom Penh'i ele geçirdi ve Kamboçya'da bir diktatörlük kurdu. Bu dönemde yaşanan zulüm ve soykırım, tarihin en karanlık dönemlerinden biri olarak hatırlanır.

1986 - ABD'de Sigara Yasakları: Minnesota eyaleti, ABD'de restoranlarda sigara içmenin yasaklandığı ilk eyalet oldu. Bu adım, sigara içenlerin ve içmeyenlerin sağlığını korumak amacıyla atılan önemli bir adımdı.

2013 - Boston Maratonu Bombalaması: Boston, Massachusetts'te düzenlenen Boston Maratonu'nda iki bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi öldü ve 264 kişi yaralandı. Bu saldırılar, ABD'de terör endişelerini artırdı ve ulusal güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesine neden oldu.

Bu tarihi olaylar, dünya tarihindeki çeşitli önemli olaylardan sadece birkaçıdır ve her biri kendi dönemlerinde önemli etkilere sahipti.

TÜRKİYE’DE NELER OLDU?

Bugün Türkiye tarihinde birçok önemli olay gerçekleşmişti. İşte 17 Nisan'da Türkiye'de yaşanan bazı önemli olaylardan bazıları:

1913 - İstanbul'da Yangın: İstanbul'un Beyoğlu ve Pera bölgelerinde büyük bir yangın çıktı. Yangında birçok bina ve işyeri zarar gördü, ancak can kaybı yaşanmadı.

1933 - Türkiye'de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı: Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Türk kadınları, bu tarihten itibaren siyasi süreçlere daha etkin bir şekilde katılma hakkına sahip oldular.

1994 - Tansu Çiller Hükümeti İstifa Etti: Türkiye Başbakanı Tansu Çiller liderliğindeki hükümet, koalisyon ortağı ANAP'ın desteğini çekmesi üzerine istifa etti. Bu durum, Türkiye'de siyasi istikrarsızlığa yol açtı ve erken seçim kararı alındı.

2016 - Bingöl'de Çatışma: Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu. Çatışma, Türkiye'nin güvenlik güçleri ile terör örgütleri arasındaki mücadelesinin bir parçasıydı.

17 Nisan 1993 yılında 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefat etti.

17 Nisan 1978 yılında kendisine gönderilen bombalı paketi açmasıyla birlikte gelini ve iki torunuyla birlikte Malatya eski milletvekili ve belediye başkanı Hamit Fendoğlu hayatını kaybetti.

Bu olaylar, Türkiye'nin tarihinde 17 Nisan'da yaşanan önemli gelişmelerden sadece birkaçıdır. Her biri Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve kültürel yapısını etkileyen önemli dönemeçlerdir.