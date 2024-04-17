Keklik avcılarına 34 bin lira para cezası

Doğa Koruma Milli Parklar Bitlis Şubesi İl Müdürlüğü tarafından kaçak keklik avlayan 2 şahsa toplam 34 bin 440 TL idari para cezası verildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Bitlis Şubesi İl Müdürlüğü ve Hizan Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri esnasında 4 adet keklik, 4 adet kafes ve 5 adet tuzak ele geçirildi. Konuyla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Bitlis Şubesi İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada,

“2 şahıs hakkında toplamda 34 bin 440 TL idari para cezası ve 6 bin TL tazminat miktarı uygulanmıştır. Şube Müdürlüğümüz tarafından keklikler sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınmıştır. Kafes ve tuzak imha edilmiştir”

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı