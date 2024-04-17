Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Batman’ın Kozluk ilçesinde dengesini kaybederek tarımsal sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesi Bekirhan beldesine bağlı Samanyolu köyünde bahçe sulamada kullanılan havuza düşen 7 yaşındaki B.K. boğularak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı