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Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

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Batman’ın Kozluk ilçesinde dengesini kaybederek tarımsal sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti mask
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Batman’ın Kozluk ilçesinde dengesini kaybederek tarımsal sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesi Bekirhan beldesine bağlı Samanyolu köyünde bahçe sulamada kullanılan havuza düşen 7 yaşındaki B.K. boğularak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 Nis 2024 - 22:11 - Gündem

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