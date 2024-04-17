17 Nis 2024 - 22:07 - Asayiş

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Güneybatı Çevre Yolu'nda bulunan Çiçekli Yurt Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, plakaları ve sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.