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Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Güneybatı Çevre Yolu'nda bulunan Çiçekli Yurt Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, plakaları ve sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı mask
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Güneybatı Çevre Yolu'nda bulunan Çiçekli Yurt Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, plakaları ve sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kazada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 Nis 2024 - 22:07 - Asayiş

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