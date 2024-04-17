- Gündem

Trafik kazası: TIR'ın çarptığı araçlarda 4 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir TIR'ın hafif ticari araca ve minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Trafik kazası: TIR'ın çarptığı araçlarda 4 yaralı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir TIR'ın hafif ticari araca ve minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Trafik kazası: TIR'ın çarptığı araçlarda 4 yaralı

Saat 14.30 sularında yaşanan kazada, TIR'ın plakası belirlenemeyen bir hafif ticari araç ile 34 CVK 840 plakalı minibüse çarptığı bildirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrollerde yaralanan 4 kişiyi tespit etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, Nusaybin, TIR, kaza, trafik kazası, yaralı, Tedavi, Trafik

17 Nis 2024 - 21:56 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL