Trafik kazası: TIR'ın çarptığı araçlarda 4 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir TIR'ın hafif ticari araca ve minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Saat 14.30 sularında yaşanan kazada, TIR'ın plakası belirlenemeyen bir hafif ticari araç ile 34 CVK 840 plakalı minibüse çarptığı bildirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrollerde yaralanan 4 kişiyi tespit etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.