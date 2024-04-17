Trafik kazası: TIR'ın çarptığı araçlarda 4 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir TIR'ın hafif ticari araca ve minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Saat 14.30 sularında yaşanan kazada, TIR'ın plakası belirlenemeyen bir hafif ticari araç ile 34 CVK 840 plakalı minibüse çarptığı bildirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrollerde yaralanan 4 kişiyi tespit etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı