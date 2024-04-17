Adıyaman'da jandarma operasyonları: 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir hafta içinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplamda 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda:
Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilerek 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İki ayrı hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 12 gram toz esrar, 11 gram kubar esrar ve 41 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek 12 kişi hakkında işlem yapıldı.
Siber suçlarla mücadelede ise 16 kişi suç içerikli paylaşımlar yapmaktan dolayı işlem gördü.
Ayrıca, jandarma ekipleri toplam 153 vatandaşa farkındalık eğitimleri verirken, 79 okul servis aracı kontrol edilerek 20 okul servis şoförüne bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.