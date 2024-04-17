Tarım destekleri artıyor: 115 çiftçiye kavun ve karpuz fidesi dağıtıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında 115 çiftçiye toplamda 250 bin adet kavun ve 111 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı.

Dağıtım törenine Vali Osman Varol, Kaymakam Çağlar Partal, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve ilçe tarım personeli ile çiftçiler katıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, projenin bütçesinin 4 milyon TL olduğunu ve bu kaynağın yüzde 75'inin bakanlık tarafından karşılandığını belirtti. Kıyas, geçen yıl benzer bir projenin uygulandığını ve bu yıl 665 dekar alanda kavun ve karpuz fidesi dikimi yapılacağını açıkladı. Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan da projeye desteklerini belirterek, çiftçilere bol bereketli günler diledi.

Vali Osman Varol ise konuşmasında, tarımın önemine vurgu yaparak, çiftçilere destek olunması gerektiğini ifade etti. Varol, Adıyamanlı çiftçilerin devletin sağladığı destekleri üretime dönüştürme konusunda başarılı olduklarını dile getirdi ve tarımsal üretimin sürekli desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı