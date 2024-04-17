Köpeğin ön bacağı korkuluk demirine sıkıştı, imdadına itfaiye yetişti

Kahramanmaraş'ın Merkez Onikişubat ilçesinde, Dereboğazı Mahallesi'nde bir evin bahçe kapısının üzerinden atlamaya çalışan bir köpeğin ön bacağı korkuluk demiriyle sıkıştı.
Mahalle sakinlerinin köpeğin havlama sesini duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yardım çağrısı yapıldı.
Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede demir kesme makinesiyle korkuluk demirini keserek köpeği kurtardılar. Kurtarılan köpeğe su ve mama verildi ve daha sonra tedavi edilmek üzere bir veterinere götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.