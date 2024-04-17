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Adıyaman'da iki hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

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Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde meydana gelen iki farklı ev hırsızlığı olayının şüphelisi, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Adıyaman'da iki hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı mask
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Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde meydana gelen iki farklı ev hırsızlığı olayının şüphelisi, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Adıyaman'da iki hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla olayın şüphelisi olan F.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 Nis 2024 - 21:43 - Asayiş

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