Adıyaman'da iki hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde meydana gelen iki farklı ev hırsızlığı olayının şüphelisi, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla olayın şüphelisi olan F.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.