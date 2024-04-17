- Yaşam

Doğal ilaç: Yayla muzu olarak bilinen uçkun, yoğun ilgi görüyor

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Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve yöre halkı tarafından 'uçkun' veya 'yayla muzu' olarak adlandırılan ekşimsi bitki, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde satışa sunulmaya başlandı.

Doğal ilaç: Yayla muzu olarak bilinen uçkun, yoğun ilgi görüyor mask
Doğal ilaç: Yayla muzu olarak bilinen uçkun, yoğun ilgi görüyor
Doğal ilaç: Yayla muzu olarak bilinen uçkun, yoğun ilgi görüyor
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Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve yöre halkı tarafından 'uçkun' veya 'yayla muzu' olarak adlandırılan ekşimsi bitki, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde satışa sunulmaya başlandı.

Doğal ilaç: Yayla muzu olarak bilinen uçkun, yoğun ilgi görüyor

Destesi 100 TL'den satılan uçkun, dağların yüksek zirvelerinden toplanarak şehir merkezinde satışa çıkarılıyor. İşsiz vatandaşlar, bu bitkiyi toplamak suretiyle aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Doğal ilaç: Yayla muzu olarak bilinen uçkun, yoğun ilgi görüyor

Uçkunun, özellikle sarılık, tansiyon, mide rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği iddia ediliyor. Dağlardan getirilen uçkunları satan Titan Akdoğan isimli bir vatandaş,

"Biz geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Uçkun, tansiyon, kanser ve şeker hastalıkları için çok iyi bir ilaçtır. Bu sene Şemdinli tarafından getirdik, destesini 100 liradan satıyoruz. Bizlere de geçim kaynağı oldu"

şeklinde konuştu.

Doğal ilaç: Yayla muzu olarak bilinen uçkun, yoğun ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Doğu Anadolu Bölgesi, uçkun, yayla muzu, bitki, Hakkâri, Yüksekova, Titan Akdoğan, tansiyon, şeker, diyabet

17 Nis 2024 - 21:39 - Yaşam

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