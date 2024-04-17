Doğal ilaç: Yayla muzu olarak bilinen uçkun, yoğun ilgi görüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve yöre halkı tarafından 'uçkun' veya 'yayla muzu' olarak adlandırılan ekşimsi bitki, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde satışa sunulmaya başlandı.

Destesi 100 TL'den satılan uçkun, dağların yüksek zirvelerinden toplanarak şehir merkezinde satışa çıkarılıyor. İşsiz vatandaşlar, bu bitkiyi toplamak suretiyle aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Uçkunun, özellikle sarılık, tansiyon, mide rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği iddia ediliyor. Dağlardan getirilen uçkunları satan Titan Akdoğan isimli bir vatandaş,

"Biz geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Uçkun, tansiyon, kanser ve şeker hastalıkları için çok iyi bir ilaçtır. Bu sene Şemdinli tarafından getirdik, destesini 100 liradan satıyoruz. Bizlere de geçim kaynağı oldu"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı