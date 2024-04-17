Meteorolojiden o ile uyarı: Yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri'de yarın fırtınanın etkili olacağı belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde Perşembe günü güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler vb.) alınabilir önlemler oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı