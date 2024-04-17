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Ağıla giren kurt 10 koyunu telef etti

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Batman'ın Sason ilçesinde ağıla giren kurt, 10 koyunu telef etti.

Ağıla giren kurt 10 koyunu telef etti mask
Ağıla giren kurt 10 koyunu telef etti
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Batman'ın Sason ilçesinde ağıla giren kurt, 10 koyunu telef etti.

Ağıla giren kurt 10 koyunu telef etti

Edinilen bilgilere göre, Yeşilevler Mahallesi’nde sabah ağıla gittiğinde 10 koyunun telef olduğunu, 1 koyunun da yaralandığını gören Nazmi Atalay, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ağıla giren kurt 10 koyunu telef etti

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından telef olan hayvanların iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# batman, sason, ağıl, Kurt, Yeşilevler Mahallesi, Nazmi Atalay, Koyun, Tarım

17 Nis 2024 - 21:33 - Gündem

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