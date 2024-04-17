Jandarma personeline yangın eğitimi verildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı personeline yangın eğitimi verildi.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kurumlara yönelik eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından Elazığ İl Jandarma Komutanlığı merkez ve Baskil ilçelerinde görev yapan personele 'Orman Yangınları ve Orman Yangınlarına Yönelik Alınacak Tedbirler' konulu eğitim verildi.
Eğitimlerin belirli aralıklar ile süreceği ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.