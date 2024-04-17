- Eğitim

Jandarma personeline yangın eğitimi verildi

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı personeline yangın eğitimi verildi.

Jandarma personeline yangın eğitimi verildi mask
Jandarma personeline yangın eğitimi verildi
Jandarma personeline yangın eğitimi verildi
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı personeline yangın eğitimi verildi.

Jandarma personeline yangın eğitimi verildi

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kurumlara yönelik eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından Elazığ İl Jandarma Komutanlığı merkez ve Baskil ilçelerinde görev yapan personele 'Orman Yangınları ve Orman Yangınlarına Yönelik Alınacak Tedbirler' konulu eğitim verildi.
Eğitimlerin belirli aralıklar ile süreceği ifade edildi.

Jandarma personeline yangın eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 Nis 2024 - 21:30 - Eğitim

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