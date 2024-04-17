Elazığ'da bir işçi, forklift tamiri sırasında kaza geçirerek ağır yaralandı

Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde bulunan bir beton fabrikasında yaşanan olayda, işçi M.D., arızalı forklifti tamir etmek için altına girdi.
Ancak krikonun kırılması sonucu forkliftin altında kalan M.D., ağır şekilde yaralandı. Durumu fark eden iş arkadaşları, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Ancak M.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaparken, soruşturma da devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.