- Asayiş

Elazığ'da bir işçi, forklift tamiri sırasında kaza geçirerek ağır yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde bulunan bir beton fabrikasında yaşanan olayda, işçi M.D., arızalı forklifti tamir etmek için altına girdi.

Elazığ'da bir işçi, forklift tamiri sırasında kaza geçirerek ağır yaralandı mask
Elazığ'da bir işçi, forklift tamiri sırasında kaza geçirerek ağır yaralandı
Elazığ'da bir işçi, forklift tamiri sırasında kaza geçirerek ağır yaralandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde bulunan bir beton fabrikasında yaşanan olayda, işçi M.D., arızalı forklifti tamir etmek için altına girdi.

Elazığ'da bir işçi, forklift tamiri sırasında kaza geçirerek ağır yaralandı

Ancak krikonun kırılması sonucu forkliftin altında kalan M.D., ağır şekilde yaralandı. Durumu fark eden iş arkadaşları, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Elazığ'da bir işçi, forklift tamiri sırasında kaza geçirerek ağır yaralandı

Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Ancak M.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaparken, soruşturma da devam ediyor.

Elazığ'da bir işçi, forklift tamiri sırasında kaza geçirerek ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, Akçakiraz, beton fabrikası, İşçi, forklifti, tamir, yaralı, soruşturma, Tedavi

17 Nis 2024 - 21:27 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL