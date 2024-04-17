Elazığ'da bir işçi, forklift tamiri sırasında kaza geçirerek ağır yaralandı

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Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde bulunan bir beton fabrikasında yaşanan olayda, işçi M.D., arızalı forklifti tamir etmek için altına girdi.

Ancak krikonun kırılması sonucu forkliftin altında kalan M.D., ağır şekilde yaralandı. Durumu fark eden iş arkadaşları, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Ancak M.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaparken, soruşturma da devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı