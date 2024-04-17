Mahalle bekçileri hırsızı çarşafa sarılı televizyonla yakaladı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan olayda, mahalle bekçileri şüpheli hareketler sergileyen S.M. isimli bir kişiyi fark etti.
Elinde çarşafa sarılı bir televizyon taşıyan bu kişi, durdurulduğunda televizyonun çalıntı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelisi gözaltına alınırken, çalınan televizyon ise sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.